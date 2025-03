Borsa oggi 6 marzo: Europa rallenta in attesa della Bce e Lagarde. Tassi dei titoli di Stato in rialzo. A Milano rally di Fineco e Buzzi – DIRETTA

Dopo un avvio tonico, le borse europee si muovono a due velocità in attesa delle decisioni della Bce, ma soprattutto delle parole di Lagarde. A Piazza Affari prosegue il rally di Buzzi, con gli occhi puntati su Tim dopo i conti. L’euro continua a rafforzarsi, mentre i rendimenti dei bond europei sono in rialzo – Segui la DIRETTA

Le Borse europee si indeboliscono dopo l’apertura in rialzo, sostenute inizialmente dalla decisione di Trump di sospendere per un mese i dazi sulle auto importate da Canada e Messico. Tutto gli occhi sono sulla riunione della Bce: gli investitori si aspettano un taglio di 25 punti base al tasso di riferimento, il sesto da giugno, ma saranno le parole di Christine Lagarde sulle prossime mosse della banca centrale a pesare, anche alla luce dei piani fiscali della Germania. Berlino potrebbe infatti modificare il patto di stabilità per garantire la continuità delle spese per la difesa. Nel frattempo, il contesto geopolitico resta teso, con il Consiglio europeo straordinario che si riunisce oggi a Bruxelles e dopo il discorso di Macron e sull’offerta di un ombrello nucleare agli alleati europei. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali in Europa.

In Asia, i mercati chiudono positivamente, sostenuti dagli stimoli di Wall Street e dall’ottimismo per la sospensione dei dazi sulle auto. Alibaba guida il rialzo a Hong Kong con un +7,2% dopo il lancio di un nuovo modello di intelligenza artificiale, “superiore” a DeepSeek. L’indice Hang Seng guadagna terreno, sostenuto da altre tech cinesi.

Intanto, a metà mattina le piazze europee procedono a due velocità: Francoforte e Milano in cauto rialzo, mentre Parigi e Madrid scivolano in territorio negativo. A Piazza Affari continua il rally di Buzzi, corrono anche Fineco e Bper. Occhi puntati su Tim dopo i conti e su Poste, che beneficia dell’upgrade di JP Morgan. Pioggia di acquisti anche su Stm e Stellantis, confermando l’ottimismo legato alla sospensione dei dazi. Bene anche Leonardo, che guadagna terreno grazie all’upgrade di Mediobanca, che alza il target price a 52 euro. Oggi si attende la firma di una partnership sui droni con la turca Baykar. Tra i peggiori della giornata: Enel, Brunello Cucinelli, Snam e Terna.

Fuori dal paniere principale, Geox prevede una leggera flessione dei ricavi per il 2025, mentre Illimity ha rettificato i suoi risultati preliminari per 53,5 milioni di euro. Lottomatica, infine, è al centro di un collocamento di 26 milioni di azioni tramite accelerato bookbuilding.

L’euro supera 1,08 dollari, toccando il massimo dal novembre 2024, spinto dal piano tedesco da 500 miliardi e dalla debolezza del dollaro. Lo spread Bund-Btp sale a 107 punti, con il rendimento del Btp al 3,94%, quello tedesco a +2,87%.