Borsa oggi 22 gennaio: la Cina scivola con i nuovi dazi di Trump, l’Europa reagisce e sale. Snam alza l’asticella sul 2025 e corre a Piazza Affari – DIRETTA

Trump annuncia dazi del 10% nei confronti di Pechino e i titoli cinesi vanno in sofferenza. Wall Street chiude in deciso rialzo e l’Europa vira in terreno positivo dopo un avvio incerto. Ecco chi sale e chi scende a Milano – Segui la DIRETTA

I dazi del 10% anticipati dal neo presidente statunitense Donald Trump nei confronti di Pechino indeboliscono le Borse cinesi e, in un primo momento, fanno muovere con estrema cautela quelle europee. Ma a seguire, dopo un avvio incerto, i mercati azionari del Vecchio continente si orientano al rialzo, in un clima che rimane nervoso: la Borsa migliore è quella di Francoforte, seguita da Parigi in aumento dello 0,5%. Milano, Londra e Amsterdam crescono, Madrid resta più cauta.

I dazi del 10% nei confronti di Pechino – ma non ancora dell’Europa – fanno dunque muovere agli acquisti gli operatori. Ieri chiusura in deciso rialzo per Wall Street.

L’euro tiene quota 1,04 contro il dollaro e lo spread Btp-Bund resta attorno ai 107 punti base, a sfiorare i minimi recenti del dicembre scorso.

Il gas dopo una partenza piatta si muove al rialzo dell’1% sopra i 50 euro al Megawattora, mentre il petrolio resta fiacco (-0,5%) sotto i 76 dollari al barile.

In questo contesto, a Piazza Affari, A2a e Saipem cedono, Mps avanza in calo. Snam sale invece dopo aver confermato le stime sul 2024 e alzato l’asticella per il 2025, con Iveco, Diasorin e Prysmian in aumento. Calmo il settore finanziario.