Borsa oggi 15 aprile: Europa in rialzo con i titoli dell’auto. A Milano corre Stellantis. Il tonfo di Lvmh zavorra il lusso – DIRETTA

Le Borse aprono in rialzo. Sale il comparto auto su ipotesi riduzione dazi del 25% – Segui la DIRETTA • MERCATI In arrivo i dazi per chip e farmaci di Gabriella Bruschi

Apertura in rialzo per le Borse europee grazie alla leggera schiarita sui dazi. A guidare la volata sono Milano e Francoforte, in rialzo Madrid. Positiva anche Londra, mentre viaggia in calo Parigi, zavorrata dal tonfo di Lvmh dopo un trimestre chiuso con ricavi sotto le attese.

Mentre si attende – domani – il probabile taglio dei tassi della Bce, la sospensione temporanea dei dazi reciproci Usa su smartphone, computer e altri prodotti di elettronica dà linfa ai listini, mentre i mercati attendono ora le prossime mosse del presidente Usa Donald Trump che però ieri ha sottolineato che le tariffe saranno decise “presto”. A trainare le piazze continentali è l’automotive, sugli scudi in scia all’ipotesi che la Casa Bianca possa ridurre alcuni dei dazi del 25% sulle auto per attenuarne l’impatto economico dopo l’allarme lanciato dai principali gruppi automobilistici a stelle e strisce.

E così Milano il titolo migliore è Stellantis, seguita a ruota da Iveco e Pirelli. Sugli scudi anche Leonardo. Positive le banche: Mediobanca, Mps e Unicredit sono in vetta al comparto. Oggi il cda di Banco Bpm si riunisce per decidere sull’ops di Mps per Mediobanca in vista dell’assemblea del 17 aprile. Secondo i pronostici Piazza Meda dovrebbe votare a favore dell’aumento.

Sul Ftse Mib viaggiano in ribasso i titoli del lusso, con Brunello Cucinelli e Moncler in fondo al listino zavorrati da Lvmh. Deboli le utility. Occhi anche su Telecom Italia, dopo l’accordo con Mef e Retelit per la vendita di Sparkle.

Dall’altra parte dell’oceano, ha archiviato la seduta in rialzo la Borsa di Tokyo con l’indice Nikkei che guadagna lo 0,83% trainato dai titoli automobilistici: Toyota (+3,69%) e Honda (+3,59%). Positive anche Taiwan (+1,77%), Seul (+0,88%), e Sidney (+0,17%). Chiusura positiva per Hong Kong dopo un rally nel finale. Finale misto, invece, per le piazze cinesi: Shanghai +0,15%, Shenzhen -0,2%.

Sugli altri mercati, è in rialzo il petrolio, con il Brent sopra i 65 dollari al barile. Dopo un avvio positivo, inverte la rotta il gas, mentre sale ulteriormente l’oro (+0,32% a 3.226 dollari l’oncia). Sul valutario il dollaro si stabilizza a 0,88 euro e scende a 0,75 sterline. In rialzo a 116,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano cede 1,1 punti al 3,66% e quello tedesco cede 0,7 punti al 2,5%.