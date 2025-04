Borsa oggi 15 aprile: Milano regina d’Europa con Stellantis, Leonardo e le banche. A Parigi Hermès supera Lvmh – DIRETTA

Chiusura in rialzo per tutte le borse europee. Sale il comparto auto su ipotesi riduzione dazi del 25%. Wall Street si muove con più cautela – Segui la DIRETTA • MERCATI In arrivo i dazi per chip e farmaci di Gabriella Bruschi