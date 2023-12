Reggia di Versailles: 60° anniversario delle relazioni tra Francia e Cina. Calendario delle mostre nel 2024

Calendario delle mostre 2024 che si terranno alla Reggia di Versailles e al Museo della città proibita, Pechino nel sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra francia e Cina

Nel 2024, la Reggia di Versailles annuncia un ricco programma di mostre nel suo settore e in Asia. In primavera al Grand Trianon la prima mostra sarà dedicata al sontuoso ordine del 1811 di sete per Napoleone a Versailles. Poi, nell’orangerie e per tutta l’estate, il castello inviterà l’artista Eva Jospin ad esporre la sua opera monumentale Silk Room. Una grande mostra sarà dedicata ai cavalli, riecheggiando gli eventi equestri di Parigi 2024. Infine, la Cina sarà sotto i riflettori con un’eccezionale mostra a Pechino sulle relazioni tra Versailles e la Cina nel XVIII secolo, in collaborazione con la Città Proibita e la mostra itinerante Virtually Versailles farà nuovamente tappa a Hangzhou.

Dal 19 marzo al 23 giugno 2024 Gran Trianon In collaborazione con Mobilier nazionale Nel febbraio 1810, Napoleone, che aveva espresso il desiderio di riqualificare Versailles, concesse a questo scopo un fondo speciale di sei milioni di franchi. Allo stesso tempo, le fabbriche di seta di Lione attraversavano grandi difficoltà. L’Imperatore volle eseguire un grosso ordine per farli uscire da questa crisi e dedicò loro due milioni di franchi. Tra il 1811 e il 1813, non meno di 80 km di tessuti furono consegnati dai setieri lionesi alla Guardia Imperiale dei Mobili per Versailles. L’esposizione che proporranno la Reggia di Versailles e il Mobilier national ripercorrerà la storia di questa importante commessa. La prima parte della mostra discuterà il contesto storico ed economico di questo ordine eccezionale. Campioni originali e documenti d’archivio illustreranno il coinvolgimento dei diversi attori, dai lavoratori della seta di Lione alla meticolosa amministrazione imperiale che in questa occasione ha sviluppato tecniche di verifica uniche. Inoltre si parlerà dei progressi nel campo tessile attraverso la presentazione di una macchina per tessere meccanica Jacquard o di indagini sulle tecniche nel campo della chimica e della tintura. Una seconda parte sarà dedicata agli sviluppi architettonici previsti da Napoleone per Versailles nel contesto dell’incarico impartito ai setaioli di Lione. I dibattiti architettonici e l’evoluzione del gusto tra l’Ancien Régime e l’inizio dell’Ottocento saranno discussi in particolare grazie ai disegni di Jacques Gondoin.

Le sete dell’Impero

L’esposizione offrirà poi l’occasione di scoprire i progetti di decorazione per Versailles realizzati dai vari artigiani della seta lionesi e il destino delle sete del grande ordine di Napoleone, in particolare sotto la Monarchia di Luglio e il Secondo Impero. Gli 80 km di tessuti consegnati nel 1813 e mai utilizzati sotto il Primo Impero testimoniano l’inaspettata originalità dei colori e dei motivi scelti. I setaioli di Lione, rinati grazie a questo cospicuo ordine, gareggiarono in audacia per soddisfare l’Imperatore e sua moglie. La mostra presenterà un set unico di 120 sete. Grazie a campioni di sete molto diverse a seconda dei colori e dei disegni, l’esposizione ripercorrerà il mondo delle manifatture lionesi sotto il Primo Impero. Infine, eccezionalmente, sarà integrata nel percorso espositivo la visita all’appartamento dell’Imperatore al Grand Trianon. I campioni dei tessuti originali di Lione verranno confrontati con le restituzioni tessili.

“Eva Jospin-Versailles” dal 18 giugno al 29 settembre 2024

Ispirata alla Sala del Ricamo del Palazzo Colonna a Roma e al romanzo “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, Silk Room è ora luogo del ricamo. Queste pareti paesaggistiche di 350 m2 sono state prodotte dagli artigiani del laboratorio Chanakya e della Chanakya School of Craft di Mumbai, in dialogo permanente con Eva Jospin. Ogni linea del disegno dell’artista è diventata un filo utilizzando più di 400 sfumature di matasse di seta, cotone e iuta, creando un’installazione nello stile dei panorami dell’Ottocento. Invitata da Maria Grazia Chiuri, Eva Jospin ha presentato Chambre de Silk durante la sfilata della collezione haute couture Dior autunno-inverno 2021-2022. Un dialogo unico con l’orangerie della Reggia di Versailles Per immaginare quest’opera sorprendente, Eva Jospin si è ispirata ai suoi temi preferiti: la natura, il vagabondaggio e le follie architettoniche. Presso l’Orangerie, Silk Room sarà esposta in modo lineare e stimolerà così la passeggiata coinvolgendo il visitatore in un’esperienza immersiva. In occasione della sua mostra, Eva Jospin aggiungerà una nuova striscia da ricamo al suo lavoro. Questo pannello si ispirerà ai boschetti dei giardini di Versailles, e in particolare a quello dei Bains d’Apollon, rimodellati alla fine del XVIII secolo dal pittore e paesaggista Hubert Robert, la cui opera alimenta la riflessione di Eva Jospin sull’arte Luogo dei giardini. La forza architettonica unica dell’aranciera si distinguerà come cornice ideale per il ricamo monumentale dell’artista: una corrispondenza di scala, ma anche di tema, con quella della passeggiata. La visita a Versailles è una, dai boschetti alle cascate, il ricamo ne offre una seconda, invitando i visitatori a passeggiare. L’artista ha saputo, come in uno specchio, condensare un altro giardino, altrettanto spettacolare di quelli di Versailles.

DIOR “cheval en majestéau cœur d’une civilisation” dal 2 luglio al 3 novembre 2024 Castello di Versailles

La Reggia di Versailles presenterà una grande mostra dedicata ai cavalli e alla civiltà equestre nella cultura occidentale, dal XVI secolo agli inizi del XX secolo. Più di 400 opere provenienti da collezioni di tutto il mondo, molte delle quali presentate per la prima volta in Francia, metteranno in luce la lunga storia che lega l’uomo ai cavalli. Servizio, piacere, potere: questa è la trilogia che governa la cultura equestre dei tempi moderni in Europa. In prima linea come mezzo di espressione del potere e della distinzione, il cavallo verrà affrontato nelle sue molteplici dimensioni: politica, militare, accademica, scientifica, artistica, culturale, leggendaria o immaginaria. La mostra sarà allestita lungo un percorso che attraverserà diversi spazi emblematici del castello.

“Il Palazzo di Versailles e la Città Proibita scambi tra Francia e Cina nel XVIII secolo” dal 1 aprile al 30 giugno 2024 Museo del Palazzo, Città Proibita, Pechino In collaborazione con il Museo del Palazzo, Pechino

In occasione del sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Francia e Cina, la Reggia di Versailles e la Città Proibita proporranno una mostra dedicata agli scambi instaurati tra i due paesi a partire dalla fine del XVII secolo. La mostra illustrerà la politica diplomatica avviata da Louis King. Questa iniziativa permise ai due paesi di allacciare rapporti di fiducia e stima reciproci, spesso sconosciuti, che durarono fino alla fine del XVIII secolo. Questa particolare situazione diplomatica e questo interesse reciproco hanno contribuito alla nascita della sinologia moderna in Francia. Alla corte francese l’attrazione per la Cina e per l’arte cinese si manifestò in vari modi attraverso quattro fenomeni principali: l’importazione di oggetti d’arte cinesi, la trasformazione di alcune opere importate, l’imitazione di prodotti cinesi e la fortissima influenza dell’arte cinese in Arte francese. La mostra illustrerà così l’inesauribile fonte di ispirazione che le diverse sfaccettature dell’arte cinese hanno costituito per gli artisti e gli intellettuali francesi, sia nel campo della pittura, degli oggetti d’arte, dell’arredamento d’interni, dell’architettura, dell’arte dei giardini, della letteratura, della musica o della scienza.

Allo stesso modo, alla corte di Cina, molti gesuiti francesi seguirono l’arrivo dei matematici del re inviati da Luigi XIV, alcuni dei quali prestarono servizio a lungo alla corte. Con la loro presenza, la cultura francese ebbe un’influenza importante in molti campi come la scienza, l’arte, l’architettura, la medicina e persino la cartografia presso la corte Qing. Orologi, strumenti scientifici, stampe, porcellane, bronzi, libri e altri oggetti della collezione del Museo del Palazzo testimoniano gli scambi culturali tra i due paesi. La mostra presentata a Pechino riunirà una selezione di opere provenienti dalla Reggia di Versailles e dal Museo del Palazzo che testimonieranno più in generale il vero fascino provato dalla corte di Versailles ma anche dai grandi amatori francesi per tutte le produzioni cinesi. Rivela gli sforzi e i risultati ottenuti da Cina e Francia per raggiungere la comprensione reciproca e gli scambi culturali nel XVIII secolo e cattura vividamente gli scambi culturali e artistici tra i due paesi per più di un secolo.

“Virtually Versailles” dal 2 maggio 2024 Centro Winland, Hangzhou, Cina

Dopo il successo delle edizioni di Shanghai, Hong Kong e Macao, la mostra itinerante Virtually Versailles farà tappa nella città di Hangzhou, in Cina. Questa mostra immersiva permetterà ai visitatori di tutto il mondo di scoprire il mondo di Versailles grazie alle tecnologie più innovative: realtà aumentata, realtà virtuale, biciclette connesse o anche proiezioni a 360°. La mostra Virtually Versailles è concepita come una prima esplorazione del castello permettendo a quante più persone possibile di scoprire la sua storia e le sue collezioni. Ogni edizione è però unica, arricchita di nuovi contenuti e di una propria scenografia. A Hangzhou la mostra si terrà presso il Winland Center, nel cuore di un quartiere storico della città. In questa occasione, 56 musicisti dell’orchestra dell’Opera Reale di Versailles si esibiranno in un concerto all’inaugurazione della mostra.