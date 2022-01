Open Fiber: la fibra ultraveloce arriva anche a Viterbo

Grazie alla fibra ci saranno nuove opportunità nel comune laziale e un miglioramento generale della qualità dello smart working.

Open Fiber porta la fibra ultraveloce anche nel comune di Viterbo. Grazie ai lavori avviati alcuni mesi fa nel comune laziale ora i viterbesi avranno accesso alla rete Fiber to the home (FTTH), o fibra fino a casa in italiano. Questa rete sarà l’unica in grado di abilitare e garantire tutti i servizi digitali di ultima generazione e potrà arrivare a una velocità di connessione pari a 10 Gigabit al secondo.

Questa connessione ultraveloce porterà svariati vantaggi, soprattutto per le persone che lavorano in Smart working, per il telelavoro, la videosorveglianza lo streaming online fino ai servizi di pubblica amministrazione digitale.

Open Fiber è un operatore “wholesale only”: viene chiamato così perché rientra in quel gruppo di aziende che non vende i propri servizi direttamente al cliente finale ma solo nel mercato all’ingrosso. I cittadini interessati potranno usufruire del servizio contattando un operatore, tramite il sito di Open Fiber, e scegliere il piano tariffario.

Una volta selezionato il piano, quando l’utente farà richiesta, l’operatore contattato chiamerà Open Fiber che collegherà la fibra ottica dal pozzetto stradale all’abitazione. L’utente, una volta completata l’operazione, potrà navigare alla velocità di 10 Gigabit al secondo, velocità impossibile da raggiungere con le reti di rame o miste fibra-rame, avendo così accesso a servizi come lo streaming online in 4K e HD e tante altre opportunità generate dalla rete FTTH portando così una vera rivoluzione digitale.