Moda: Tapestry acquista per 8,5 miliardi di dollari Capri Holdings, proprietaria dei marchi Versace e Michael Kors

Tapestry Inc, già proprietaria dei marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman ha raggiunto un accordo per l’acquisto di Capri Holdings, gruppo dell’alta moda che controlla i marchi Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. La nuova società raggiunge un fatturato di 12 miliardi di dollari

Tapestry, società del lusso americano che controlla marchi lifestyle come Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Capri Holdings, gruppo globale della moda che possiede Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, per 8,5 miliardi di dollari. Gli azionisti di Capri Holdings riceveranno 57 dollari in contanti per azione.

12 miliardi di fatturato per le due entità combinate

L’acquisizione unisce sei marchi della moda su scala globale, supportati da una piattaforma di coinvolgimento dei clienti basata sui dati di Tapestry e da un modello operativo diretto al consumatore, diversificato.

La nuova entità risultante dalla fusione dei due gruppi ha un fatturato superiore a 12 miliardi di dollari e opera in oltre 75 paesi. Nel 2022, ha generato un utile operativo rettificato di quasi 2 miliardi.

“Siamo entusiasti di annunciare l’acquisizione di Capri Holdings, unendo sei marchi iconici e team globali eccezionali. Tapestry è un’organizzazione con una passione per la creazione di marchi duraturi attraverso design e artigianato superiori e un impegno inalterato verso i nostri clienti. Da questa posizione di forza, siamo pronti a sfruttare i nostri vantaggi competitivi in un portafoglio più ampio di marchi. La combinazione di Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman insieme a Versace, Jimmy Choo e Michael Kors crea una nuova potente casa di lusso globale, sbloccando un’opportunità unica per generare valore migliorato per i nostri consumatori, dipendenti, comunità e azionisti in tutto il mondo” ha commentato Joanne Crevoiserat, Amministratore Delegato di Tapestry, Inc.

“L’acquisizione di Capri Holdings accelera la nostra agenda strategica e rappresenta un’opportunità significativa di creazione di valore. Questa combinazione è immediatamente accrescitiva su base rettificata e migliora il rendimento complessivo per gli azionisti di Tapestry. Ciò include oltre 200 milioni di di dollari in sinergie di costi previste entro tre anni dalla chiusura dell’affare. Inoltre, i nostri flussi di cassa diversificati, forti e costanti ci consentiranno di continuare a investire nel nostro business e di ripagare rapidamente il debito, in linea con il nostro impegno a mantenere un rating di investimento, restituendo contemporaneamente capitale agli azionisti, compreso l’aumento del 17% del dividendo per azione annunciato oggi. Nel complesso, siamo operatori finanziari disciplinati e allocatori di capitale con una guida instancabile per fornire un valore significativo agli azionisti.” ha dichiarato Scott Roe, Direttore Finanziario e Direttore Operativo di Tapestry, Inc..