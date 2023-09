Moda: sfilate Milano Fashion week e fiere in arrivo. Il glamour e il business decollano in settembre. Il calendario

Tra il 9 e il 21 settembre apriranno i loro stand le aziende di settore e dal 19 al 25 settembre le modelle sfileranno per presentare la Moda Donna Primavera/Estate 2024. Le riuniranno 3.500 brand, il 10% in più rispetto al 2022. Attesi oltre 45.000 buyer

Milano si sta preparando. Si nota per strada con le splendide modelle, “camuffate” da cappellini, occhialoni e abiti supersize. Lo noti dal traffico, che aumenta sempre in queste occasioni. Lo percepisci dai bodyguard sulle porte dei numerosissimi locali coinvolti. È la moda, bellezza! Come reciterebbe un noto film. Le sfilate della Milano Fashion Week e le fiere di settore sono in arrivo a settembre. Ecco il calendario.

Le fiere della moda a settembre riuniscono 3.500 brand, attesi oltre 45.000 buyer

Le fiere di settore, tra il 9 e il 21 settembre, offrono otto appuntamenti, come tradizione nel polo fieristico di Rho, con un filo di colore verde che li tesse tutti insieme: il colore della sostenibilità, che rimanda a pratiche di selezione delle materie prime e di produzione attente all’ambiente e alle persone, ma legato anche alla trasformazione digitale, dicono gli esperti del settore. Saranno presenti circa 3.500 marchi, in aumento del 10% rispetto al 2022, attirando ben 45.000 buyer da tutto il mondo. Oltre ad aziende europee, provenienti in particolare da Francia, Spagna, Germania e Turchia, alle diverse manifestazioni saranno presenti anche espositori indiani, giapponesi e cinesi.

Dagli occhiali ai gioielli e agli accessori, dalla pelle, agli sposi: quasi la metà delle aziende dall’estero

Ad aprire la maratona dal 9 al 10 settembre sarà DaTE – Shaping Avantgarde, l’evento dedicato all’occhialeria. A seguire, dal 15 al 18 settembre i padiglioni di fieramilano Rho ospiteranno Homi Fashion&Jewels, l’appuntamento dedicato ai mondi del gioiello, dell’abbigliamento e dell’accessorio moda. “Questa edizione vedrà la presenza di 262 aziende, il 48% provenienti dall’estero. Per la prima volta, oltre alle collezioni per l’autunno/inverno, alcuni espositori porteranno anche delle capsule per la primavera/estate” dice Simona Greco, direttrice manifestazioni di Fiera Milano Spa, come riporta Fashionnetwork. “Tra le principali novità, la nuova sezione di contemporary jewels, che riunirà 27 aziende, la metà delle quali estere, con le loro proposte di pezzi unici e serie limitate. Riteniamo che il compito di una fiera sia anche quello di fare scouting tra realtà meno conosciute e dare loro visibilità. Altra novità, Sì Sposaitalia sarà presente all’interno di Homi Fashion&Jewels con una proposta di abiti da cerimonia”.

Parzialmente sovrapposti ad Homi Fashion&Jewels, si svolgeranno sempre a fieramilano Rho dal 17 al 20 settembre il salone internazionale delle calzature Micam, l’appuntamento dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda Mipel e TheOneMilano, il salone dell’outerwear e dell’haute à-porter.

“Per questa edizione di Mipel possiamo contare sulla presenza di 180 brand, il 70% dei quali italiani, su una superficie espositiva di oltre 4.000 mq”, dice Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri da fine luglio. “Ci sarà come sempre la nostra area Tendenze e la sezione curata da Mirta con selezionati brand e designer. Per l’edizione di febbraio 2024 stiamo preparando una novità: un nuovo settore dedicato al Travel&Business”, riporta Fashionnetwork. Elena Salvaneschi, AD di TheOneMilano dice che avranno “una cinquantina di espositori, la metà internazionali, all’interno dei quali è prevista una collettiva di aziende cinesi nate durante o subito dopo la pandemia, che operano seguendo i principi di sostenibilità e tracciabilità di filiera. Molti studenti cinesi delle grandi scuole internazionali di moda, infatti, dopo gli studi sono tornati a lavorare nel loro Paese apportando questo nuovo approccio. Lavoriamo da sempre con la Cina e ora stiamo intraprendendo questo nuovo percorso di avvicinamento tra le due culture.

La serie di fiere dedicate alla moda si concluderà con i tre appuntamenti previsti dal 19 al 21 settembre: Lineapelle, la rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento; Mipel Lab, il format espositivo dedicato al sourcing di pelletteria di alto livello, in cui brand e designer internazionali incontrano i principali produttori italiani; e Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. “Lineapelle è da sempre la fiera di riferimento a livello internazionale per il comparto. In questa edizione avremo 1.337 aziende da 48 Paesi, suddivise in 5 settori espositivi e per il 60% italiane. Ci aspettiamo un’affluenza in linea con quella di febbraio, con circa 25.000 visitatori”, ci spiega Fulvia Bacchi, ceo di Lineapelle. “Tra le novità previste, una serie di seminari sulla sostenibilità e dei workshop legati all’artigianalità, ad esempio sulla lavorazione della pelle con il vetro e il legno per l’interior design. Inoltre, per la prima volta organizzeremo delle sfilate in fiera, che si aggiungono agli eventi e alle installazioni che realizziamo di solito presso lo Spazio Lineapelle in centro a Milano”.

La Fashion Week: 62 sfilate fisiche di cui 4 digitali

Ma la settimana della moda per antonomasia è soprattutto sfilate, in cui dal 19 al 25 settembre, verranno svelate le collezioni donna per la Primavera/Estate 2024.

Ci saranno 62 sfilate fisiche, in aumento rispetto alle 54 dello scorso febbraio, tra cui quattro digitali. In aggiunta ci saranno eventi, presentazioni, party e mostre. Un’edizione caratterizzata da numerose novità e debutti, tra cui la prima collezione di Peter Hawkings per Tom Ford e quella di Sabato De Sarno per Gucci, nonché la collezione di Simone Bellotti per Bally e il primo evento in passerella di The Attico.

Da Tom Ford a Sabato De Sarno all’anniversario di Moschino

Gli esperti del settore vedono come uno degli eventi clou proprio quello di Tom Ford, che ha scelto il capoluogo lombardo per inaugurare giovedì 21 settembre il nuovo capitolo del marchio americano. Dopo l’acquisizione del brand da parte del colosso Estée Lauder e il ritiro del suo omonimo fondatore, la direzione creativa è stata affidata a colui che era il braccio destro di Ford, Peter Hawkings, mentre il gruppo Ermenegildo Zegna ne gestisce su licenza tutta l’attività nel prêt-à-porter.

Altro evento molto atteso sarà la prima sfilata di Sabato De Sarno per Gucci, domenica 24 settembre, che dovrebbe gettare le basi per il rilancio della griffe principale del gruppo Kering. Il nuovo direttore creativo svelerà la nuova estetica di Gucci dopo otto anni sotto l’egida di Alessandro Michele.

Se ne aggiunge un terzo molto importante giovedì 21: la sfilata dell’anniversario di Moschino. Privata di un direttore creativo dopo la partenza di Jeremy Scott lo scorso marzo, la casa di moda italiana ha chiamato quattro dei designer più influenti del momento (Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu), per ideare una collezione molto speciale e celebrare così il suo 40° compleanno.

Tra gli altri appuntamenti da seguire il 23 settembre c’è la prima sfilata di The Attico. Il marchio italiano di prêt-à-porter di lusso, considerato uno dei più cool in circolazione, è stato lanciato nel 2016 da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini ed è posseduto al 49% dal capo di Moncler, Remo Ruffini, tramite la società Archive.

Tra le novità, domenica 24 ci sarà la prima sfilata milanese dello stilista nigeriano Papa Oyeyemi, fondatore nel 2007 del marchio androgino Maxivive che si distingue per una moda creativa di grande ricchezza in termini di materiali, tagli, dettagli e finiture, dove le influenze africane sono solo accennate.

E poi ovviamente i grandi marchi: come Versace, Fendi, Roberto Cavalli, Etro e Diesel, con una sfilata aperta al pubblico mercoledì, Max Mara e Prada giovedì, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Missoni e Bottega Veneta sabato e Giorgio Armani domenica – con case di moda più piccole e giovani designer. Da segnalare Walter Chiapponi che presenterà la sua ultima collezione da Tod’s.

Come per le precedenti edizioni, ogni show sarà trasmesso in live-streaming sui canali ufficiali di CMNI, fruibili a tutti.