Leonardo, Fim, Fiom, Uilm: le novità del contratto aziendale

L’obiettivo della riunione tra Leonardo e i sindacati dei metalmeccanici era quello di condividere gli aspetti innovativi dell’ipotesi d’intesa siglata il 21 maggio

In occasione della conclusione positiva della trattativa sul rinnovo del Contratto Integrativo aziendale, i vertici di Leonardo e i Segretari Generali di Fim-Fiom-Uilm si sono incontrati nella sede centrale della Società per condividere gli aspetti innovativi dell’ipotesi d’intesa siglata lo scorso 21 maggio.

Dopo le ultime formalità per la stesura, l’intesa sarà sottoposta all’approvazione delle assemblee dei lavoratori presso tutti i Siti produttivi del Gruppo. Le Parti hanno saputo dialogare in uno scenario in profonda e rapidissima evoluzione, segnato dalla crisi sanitaria e quella economica.

L’incontro sarà poi seguito nelle prossime settimane da una serie di appuntamenti dell’Osservatorio Strategico, previsto dal nuovo Modello di Relazioni Industriali quale sede di illustrazione delle scelte aziendali e confronto partecipativo con le Segreterie Nazionali sull’evoluzione del Piano Industriale.

Ricordiamo che tra i punti principali dell’accordo integrativo ci sono: più flessibilità nell’organizzazione del lavoro, maggiore responsabilizzazione dei dipendenti nel conseguimento dei risultati aziendali, investimento continuo sulla professionalità e sul benessere delle persone.

Inoltre, l’accordo si ispira ai principi di sostenibilità, crescita, fiducia, corresponsabilità, e prevede l’aggiornamento del modello di relazioni industriali e una serie di intese economiche volte a coinvolgere sempre più i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, introducendo strumenti in grado di migliorare la vita aziendale e di accrescere le competenze del personale. Al fine di migliorare il benessere integrale di tutta la comunità professionale, su cui si basa il lavoro della società.