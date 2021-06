Generali Welion e Umana: nuovo servizio di teleconsulto

Al via la partnership strategica tra le due società. All’interno del programma “Partner di vita” di Generali Welion viene offerto un nuovo servizio sanitario con teleconsulto h 24 gratuito dedicato a tutti i clienti di Umana

Generali Welion e Umana uniscono le forze per fornire un servizio assistenziale gratuito, offerto ai propri assistiti e ai caregiver familiari conviventi di primo grado, per ottenere consigli medici e referti via email, valutazione di referti precedenti, tele-prescrizione dei farmaci necessari e indicazioni rispetto alla farmacia più vicina. E con queste premesse che è nata la partnership tra le due società: Generali Welion, la società di Generali Italia specializzata in programmi di welfare integrato e servizi dedicati alla salute, e Umana, l’Agenzia per il Lavoro generalista nata a Venezia nel 1997.

Il servizio di Generali Welion – spiega un comunicato dell’azienda – “si avvale della collaborazione di un network sanitario di eccellenza che eroga consulenza medica telefonica, 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 24.00, a disposizione degli assistiti e dei loro familiari”.

Il Teleconsulto prevede consulenza telefonica di medicina generale e anche un triage Covid-19, qualora il paziente riferisca sintomi configurabili come sospetti. Questo servizio, in partnership con Generali Welion, è la risposta dell’“Area Specialistica Servizi alla Persona” di Umana alle difficoltà rilevate in questi ultimi mesi nelle famiglie con una persona fragile a domicilio.

La collaborazione fra le due società prevede inoltre l’erogazione della Welion Card, un voucher nominativo che offre accesso a strutture sanitarie del network di Generali Welion, a tariffe agevolate e senza bisogno di sottoscrivere una polizza assicurativa.

“Essere “Partner di Vita” vuol dire anche questo – afferma Cesare Lai, Amministratore Delegato di Generali Welion – Dalla nostra esperienza emerge un trend in rapida crescita con la domanda di servizi alla persona attivabili da remoto, attraverso la centralità del ruolo degli assistenti domestici e degli strumenti messi a disposizione per la quotidianità delle persone anziane. Soluzioni tecnologicamente avanzate, che possono semplificare la vita di tutti i giorni, e sempre accompagnate dall’impronta umana, di cui non si può fare a meno”.

“La pandemia ha impattato pesantemente anche sull’assistenza agli anziani in casa. Ecco allora la nascita di un servizio aggiuntivo, gratuito, a disposizione delle famiglie ed erogato nell’ambiente in cui l’anziano vive”, aggiunge Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana.