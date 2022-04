Edward Hopper: una mostra al Whitney Museum of American Art che descrive la sua New York

Il Whitney Museum of American Art ospiterà una mostra – dal 19 ottobre 2022 al 5 marzo 2023 – di Edward Hopper e la sua New York

La città di New York è stata la casa di Edward Hopper per quasi sei decenni (1908–67), un periodo che abbraccia tutta la sua carriera matura e coincide con un periodo storico di sviluppo urbano. Mentre i grattacieli punteggiavano lo skyline e i treni sopraelevati e i cantieri ruggivano sotto, la New York di Hopper tradisce solo scorci dei cambiamenti più ampi sotto i piedi. La sua città era a misura d’uomo, decisamente non iconica e in gran parte radicata in un passato che non era al passo con il presente.

Questa mostra sarà la prima del suo genere a concentrarsi sul rapporto ricco e duraturo di Hopper con New York: come la città è stata il soggetto, l’ambientazione e l’ispirazione per così molte delle immagini più celebri e persistentemente irritanti dell’artista. La New York di Edward Hopper darà uno sguardo completo alla vita e al lavoro di Hopper attraverso le immagini della sua città, dalle sue prime impressioni di New York in schizzi, stampe e illustrazioni, ai suoi ultimi dipinti, in cui la città fungeva da sfondo per i suoi suggestivi distillati di esperienza urbana. Attingendo dall’ampio patrimonio dell’artista del Whitney e amplificato da prestiti chiave, la mostra riunirà molte delle immagini iconiche della città di Hopper, nonché diversi esempi meno noti ma di fondamentale importanza. La presentazione sarà significativamente informata da una varietà di materiali provenienti dal Sanborn Hopper Archive, recentemente acquisito dal Museo: stampati, corrispondenza, fotografie e diari che insieme ispirano nuove intuizioni sulla vita di Hopper in città. Esplorando il lavoro dell’artista attraverso l’obiettivo di New York, la mostra offre una nuova visione di questa formidabile figura e considera la città stessa un attore protagonista. Questa mostra è organizzata da Kim Conaty, Steven e Ann Ames Curator of Drawings and Prints, con Melinda Lang, Senior Curatorial Assistant.

Edward Hopper (1882–1967). Il pittore americano ha usato colori vivaci per rappresentare scene ordinarie della vita di tutti i giorni. I suoi dipinti sono stati realizzati in modo tale da creare un’atmosfera cupa e malinconica. Composizioni simili a istantanee come “Nighthawks” (1942) utilizzano la luce inquietante di una cena notturna per isolare i clienti e favorire un inevitabile senso di solitudine. Hopper nacque a Nyack, New York, il 22 luglio 1882. Nel 1899 andò a New York per studiare alla New York School of Art. Si formò principalmente come illustratore, ma tra il 1901 e il 1906 studiò pittura sotto Robert Henri, il pittore realista e capo della Scuola di realismo Ashcan. Tre viaggi in Europa negli anni dal 1906 al 1910 hanno esposto Hopper alla sperimentazione in corso in Francia, ma le nuove idee non lo hanno influenzato. A parte le estati nel New England, ha vissuto a New York City. Sebbene abbia esposto all’Armory Show del 1913 a New York City, Hopper ha dedicato la maggior parte del suo tempo alla pubblicità e alle incisioni illustrative fino al 1924. Ha poi iniziato a dipingere a tempo pieno. Come altri artisti della Ashcan School, Hopper ha rappresentato scene comuni della vita cittadina. I suoi soggetti includevano strade cittadine, banchi del pranzo lungo la strada, case vittoriane, cottage del New England, appartamenti aridi e interni di teatri. Tutti mostrano una calma pervasiva senza alcun accenno di congestione urbana. Tra le sue opere c’erano “House by the Railroad” (1925), “Early Sunday Morning” (1930), “Room in Brooklyn” (1932) e “Second Story Sunlight” (1960). La prima mostra personale di Hopper risale al 1920. Più tardi nella vita ha avuto importanti mostre retrospettive al Museum of Modern Art e al Whitney Museum of American Art di New York City. Morì a New York il 15 maggio 1967.