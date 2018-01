Corporate governance e Best Practice: parla Corcos (Eurizon)

Intervetno di Tommaso Corcos, ad di Eurizon Capital (gruppo Intesa Sanpaolo) e presidente di Assogestioni, al convegno di Cesifin su Corporate Governance e le nuove sfide nel risparmio gestito

Nell’ambito del dibattito organizzato dalla Fondazione CESIFIN “Corporate Governance: Nuove sfide e Best Practice” che si è tenuto ieri a Firenze, Tommaso Corcos, AD di Eurizon e Presidente Assogestioni, ha dichiarato: “E’ interessante notare come i temi ESG stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle scelte strategiche aziendali. Per esempio, dall’ultima stagione assembleare negli USA emerge che i temi ESG

rappresentano circa il 60% di tutte le proposte degli azionisti, con un’attenzione particolare alle tematiche sul rischio climatico che hanno raggiunto il livello record del 40% dei voti espressi”.

“La fase attuale – ha proseguito Corcos – è guidata dalla revisione dei codici di Corporate Governance e dall’introduzione dei Principi di Stewardship in molte giurisdizioni europee. La revisione della Shareholder Rights Directive porterà a maggiori diritti ma anche maggiori responsabilità per gli azionisti. In Eurizon per esempio ci stiamo impegnando nella realizzazione di mandati istituzionali appropriati, in collaborazione con i nostri clienti per la creazione soluzioni d’investimento sostenibili che possano aiutarli a supportare un’economia virtuosa”.