Cattolica Assicurazioni: risultato operativo e utile in forte crescita

Primo trimestre sprint per Cattolica Assicurazioni: il risultato operativo è il migliore di sempre e il titolo vola in Borsa

Archiviate le inchieste sulle assemblee 2019 e 2020, cambiata la governance e digerita la trasformazione in Spa (e la conseguente integrazione in Generali), per Cattolica Assicurazioni il 2021 inizia con tutto un altro slancio. E lo si può notare anche dall’umore degli investitori, che dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre premiano il titolo a Piazza Affari con un rialzo di oltre il 10% poco dopo l’apertura. Tutti gli indicatori economici hanno registrato una crescita notevole, anche se confrontata con un trimestre, il primo del 2020, già contrassegnato dalle preoccupazioni del Covid. Il risultato operativo ha superato i 100 milioni, aumentando dell’82% e portando il Roe operativo al 9,2%; la raccolta netta ha raggiunto gli 1,3 miliardi (+16%), con un aumento più lieve nel Danni (+2,8%) che nel Vita (+27%); il combined ratio è in miglioramento di quasi 5 punti percentuali all’87,7%.

Esplodono addirittura l’utile adjusted, del 161% a 48 milioni, e l’utile netto di gruppo, che aumenta del 221% a 45 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 24,5 miliardi, mentre i dati al 31 marzo 2021 confermano la solidità patrimoniale, con un patrimonio netto consolidato pari a 2,665 miliardi, in crescita rispetto al dato del 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda la guidance del 2020, già a gennaio Cattolica aveva stimato un risultato operativo compreso tra 265 e 290 milioni, anche se permane il rischio che questo obiettivo non venga raggiunto, a causa di due fattori: il possibile aumento dei sinistri dovuto all’aumento della circolazione in seguito alle riaperture; il possibile rallentamento della ripresa economica rispetto alle attese, che penalizzerebbe in questo caso la raccolta premi.

“Nel primo trimestre del 2021 – ha commentato l’Ad di Cattolica Carlo Ferraresi – abbiamo confermato il trend positivo avviato lo scorso anno, che si è chiuso con il miglior risultato operativo di sempre. I dati di questo trimestre sono anch’essi molto solidi ed in evidente aumento, frutto non solo di motivi contingenti, quali il persistere di un andamento favorevole dei sinistri, ma anche di continui miglioramenti con una decisa crescita nelle diverse linee di business e un marcato miglioramento del mix vita. Gli indicatori di performance sono tutti positivi, concretizzando il lavoro svolto dal Gruppo e dalle sue Reti distributive, sia agenziale sia bancaria, frutto delle indicazioni strategiche di focalizzazione nella qualità reddituale. I fondamentali di Cattolica sono sempre più solidi e ci permettono di guardare con fiducia al prosieguo dell’anno e di confermare la guidance date al mercato, che vede un risultato operativo compreso tra 265 e 290 milioni di euro”.