Borsa oggi 9 settembre: Europa in rialzo, Milano sale con le banche. Mps e Mediobanca in rally – DIRETTA

Borse europee con gli occhi sulla Francia mentre si attendono le dimissioni di Bayrou. Asia in ordine sparso. Nuovo record dell’oro – Segui la DIRETTA • MERCATI Listini in altalena tra crisi politiche e Fed di Gabriella Bruschi

All’indomani di una seduta positiva, le Borse europee partono contrastate, salvo poi imboccare cautamente la strada dei rialzi. A trainare i listini sono due maxi operazioni di M&A, che sostengono il comparto minerario e tech: Anglo American (+5% a Londra) si unirà con la canadese Teck Resources (+24% nel premercato a Wall Street) nell’ambito di un’operazione da 53 miliardi di dollari che crea uno dei maggiori produttori mondiali di rame, mentre l’olandase Asml (+1% ad Amsterdam) ha investito 1,3 miliardi di euro nella startup francese dell’intelligenza artificiale Mistral in un accordo che unisce due tra le maggiori società di tecnologia europee.

Sotto il profilo geopolitico, i riflettori sono ancora puntati sulla Francia, dopo che l’assemblea nazionale ha votato la sfiducia a Francois Bayrou decretando la caduta del suo Governo. Il premier presenterà in giornata le dimissioni. Nel frattempo crescono le tensioni in Medio Oriente, dopo che una delle imbarcazioni principali della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza “è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone”.

La giornata di oggi è povera di dati macro e gli investitori guardano già alle indicazioni sull’inflazione che arriveranno domani e giovedì negli Stati Uniti, cruciali per le prossime decisioni della Federal Reserve, la settimana prossima che secondo le attese dovrebbe tagliare i tassi di 25 punti base. È invece in calendario giovedì la riunione della Bce, dalla quale però non si attendono novità.

In questo contesto l’Euro Stoxx 50 ha aperto in cauto rialzo, mentre il Ftse Mib in apertura segnava +0,28%, salvo poi accelerare trainato dal comparto bancario, in fermento dopo il successo della scalata di Mps a Mediobanca, entrambe in cima al listino, con le adesioni che sono volate al 62,29%. Sale anche Banco Bpm in scia ai rumors sulle possibili nozze con Crédit Agricole Italia. Bene anche Pop Sondrio, Unicredit e Intesa Sanpaolo. Tra gli altri titoli, positivi Prysmian e Stellantis. Le vendite colpiscono invece Leonardo, Campari e Ferrari, che continua a scendere dopo la delusione arrivata nel weekend dalla Formula 1.

In rialzo, ma più caute le altre piazze: sono in territorio positivo Parigi, Amsterdam, Londra e Francoforte, mentre Madrid è intorno alla parità.

Asia in ordine sparso con i listini che guardano al taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense la prossima settimana. Hong Kong è ai massimi dal 2021 e il Nikkei di Tokyo ha superato per la prima volta la soglia dei 44.000 punti, toccando un nuovo massimo storico dopo le dimissioni del primo ministro Shigeru Ishiba. Positivi i future di Wall Street.

Sugli altri mercati, è in rialzo il petrolio, con il Wti che sale dello 0,9% a 62,82 dollari al barile e il Brent dello 0,8% a 66,56 dollari. Poco mosso il gas naturale scambiato ad Amsterdam, con i contratti in rialzo dello 0,3% a 33,16 euro al megawattora. Non si ferma l’oro, che aggiorna ulteriormente i massimi storici, con il contratto spot che ha toccato un picco di 3.659,38 dollari e si attesta ora a 3.642 dollari l’oncia e il future che ha toccato i 3.655 dollari ed è ora in aumento dello 0,21% a 3.645 dollari. Sul valutario, l’euro resta forte sopra 1,17 dollari, passando di mano a 1,1766 (da 1,1758 alla chiusura precedente).

Lo spread resta stabile a 85 punti base. Il rendimento del decennale italiano è piatto al 3,47%. Stabile anche l’Oat francese al 3,4% e sempre ai livelli di agosto, dopo la caduta del governo di Francois Bayrou. Il differenziale tra l’Oat e il Bund sale a 75,3 punti mentre con il Btp è a 6,5 punti.