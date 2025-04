Borsa oggi 23 aprile: l’Europa rialza la testa dopo il rally di Wall Street e l’ottimismo sui dazi. A Milano brillano Stm e Nexi – DIRETTA

Piazza Affari riprende fiato insieme ai listini europei: ecco perché – Segui la DIRETTA • MERCATI Euforia per la retromarcia di Trump su dazi e Fed di Gabriella Bruschi

Le Borse europee proseguono con slancio, galvanizzate dalle dichiarazioni rassicuranti di Donald Trump e dalle speranze di una distensione commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’ottimismo si riflette anche sulle Borse asiatiche e Wall Street, dove Tesla recupera terreno nonostante il calo dell’utile netto, grazie al passo indietro di Musk. I mercati sono ora focalizzati sui dati Pmi di aprile e sul Beige Book della Fed, che potrebbero fornire indicazioni sulla politica monetaria futura. Tuttavia, gli analisti avvertono che la volatilità potrebbe persistere, con le trattative commerciali e le politiche monetarie ancora sotto esame.

Arrivano segnali positivi anche dal fronte ucraino, con il presidente Zelensky che ha dichiarato che l’Ucraina è pronta a negoziare con la Russia una volta in vigore il cessate il fuoco. Ha inoltre annunciato colloqui con i Paesi occidentali a Londra e si è detto disponibile a incontrare Donald Trump durante la sua visita in Vaticano.

Piazza Affari beneficia della ripresa dei titoli automobilistici, con Stellantis, Pirelli e Iveco in evidenza. L’apertura sui dazi spinge anche Prysmian. A guadagnare terreno è anche Nexi, che ha annunciato una crescita dei ricavi del 3,7% nel primo trimestre. Scivola Leonardo, mentre il settore delle utility mostra prese di beneficio. Tuttavia, alcune azioni hanno visto un taglio del target: Banca Mediolanum, Fineco, Eni e Saipem. In particolare, JP Morgan ha abbassato le previsioni su Banca Mediolanum e Fineco, mentre Redburn ha ridotto il giudizio su Eni. Nonostante queste revisioni, i titoli restano comunque positivi. Poste Italiane beneficia di un miglioramento delle stime da parte di Citi. Riflettori ancora su Unicredit e sulle incertezze legate alla proposta di acquisizione di Banco Bpm, in attesa di chiarimenti sul Golden Power imposto dal governo italiano.

Lo spread tra Btp e Bund continua a diminuire, attestandosi a 114 punti, mentre il rendimento del Btp decennale sale leggermente al 3,62%.

Sul fronte delle valute, l’euro si mantiene stabile a 1,138 contro il dollaro, mentre il cambio euro/sterlina scende dello 0,15%. Il Bitcoin, invece, continua la sua ascesa, salendo sopra i 93mila dollari, mentre il petrolio segna un rialzo dell’1,4%, con il Wti a 64,5 dollari al barile. L’oro, al contrario, cede terreno, scendendo sotto i 3.330 dollari.