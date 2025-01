Borsa oggi 22 gennaio: Europa a due velocità, Milano tra le peggiori. Wall Street in rialzo con Oracle e Netflix – DIRETTA

Le borse europee si muovono a due velocità, con Milano in calo e Francoforte in rialzo grazie a Adidas e Siemens Energy. A Wall Street, Oracle, Netflix e United Airlines spingono gli indici al rialzo – Segui la DIRETTA

Le borse europee proseguono la seduta a due velocità, con l’incertezza sulle politiche commerciali di Donald Trump a pesare sugli investitori. Milano è sotto pressione, con il Ftse Mib in calo dello 0,46%, penalizzato soprattutto da A2A, Campari e Saipem. Francoforte, invece, si muove in rialzo, sostenuta dagli exploit di Adidas e Siemens Energy, con Parigi che segue a ruota. Madrid è in rosso, mentre Londra resta debole. Il dibattito sulla possibile introduzione di tariffe doganali continua a tenere banco: i dazi del 10% su Pechino (per ora esclusa l’Europa) spingono gli operatori ad aumentare gli acquisti.

A Wall Street, gli indici continuano a salire, supportati da solide trimestrali e dai titoli tech. Oracle è in rally dopo l’annuncio di investimenti da 500 miliardi di dollari per l’intelligenza artificiale, in collaborazione con SoftBank e OpenAI. Bene anche Nvidia. Su di giri Netflix e United Airlines, dopo i conti sopra le attese.

A Piazza Affari, i riflettori sono puntati su Prysmian, Leonardo e Brunello Cucinelli. Snam cambia direzione nonostante abbia confermato le stime sul 2024 e alzato l’asticella per il 2025.

Lo spread italiano scende a 109 punti, con il rendimento del BTp decennale sotto al 3,6%.

