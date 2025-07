Borsa oggi 21 luglio: Europa contrastata tra dazi, Bce e trimestrali. Milano in rosso con banche e Stellantis – DIRETTA

Piazza Affari in calo sotto i 40mila punti: pesa la perdita di Stellantis, giù banche ed Enel. Attesa per la Bce e le trimestrali delle Big tech – Segui la DIRETTA • MERCATI In Giappone mezza sconfitta del partito di maggioranza di Gabriella Bruschi

Dopo un avvio negativo, proseguono in rosso le borse europee. Piazza Affari guida i ribassi con il Ftse Mib che torna sotto i 40 mila punti. Gli operatori restano in attesa della riunione della Bce di giovedì 24 luglio, l’ultima prima della pausa estiva, che dovrebbe concludersi con il mantenimento dei tassi invariati. In parallelo, resta alta l’attenzione sul fronte commerciale, con i negoziati tra Stati Uniti e Unione europea ancora in corso e l’incognita dei dazi americani che potrebbero scattare dal primo agosto.

A dominare la scena sono anche le trimestrali, con il calendario che entra nel vivo. A Milano si guarda ai risultati di Stellantis, che ha chiuso il primo semestre con una perdita netta superiore ai due miliardi, a fronte di un calo delle consegne globali. Il gruppo ha sospeso la guidance per l’intero 2025, rimandando ogni indicazione alla seconda metà dell’anno, quando dovrebbero arrivare i benefici dei nuovi modelli.

In ribasso anche il comparto bancario, con vendite su Banco Bpm, Bper (che ha riaperto l’offerta per PopSondrio) e Mps, mentre si segnala una flessione marcata per Enel, penalizzata dallo stacco cedola.

In controtendenza alcuni titoli industriali, come Tenaris, sostenuta dai risultati trimestrali, e Iveco, che beneficia delle voci su una possibile cessione da parte di Exor a Tata Motors.

Sul fronte obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund tedeschi si mantiene stabile a 89 punti, con il rendimento del decennale italiano che oscilla poco sotto il tre e mezzo per cento. Il Tesoro comunicherà in giornata i dettagli delle aste di fine mese.

Nei mercati valutari, l’euro si scambia a 1,164 dollari (+0,07%), mentre l’oro avanza dello 0,5% a 3.365 dollari l’oncia. Poco mosso il petrolio WTI, a 67,34 dollari al barile. Bitcoin a 119 mila dollari.

In Asia, la giornata è stata segnata dalla chiusura della Borsa di Tokyo per festività, ma il voto di ieri in Giappone ha già lasciato il segno: il premier Shigeru Ishiba ha perso la maggioranza parlamentare in entrambe le Camere. Nonostante la sconfitta elettorale, ha dichiarato che non intende dimettersi, citando l’urgenza di gestire le tensioni economiche con gli Stati Uniti. Le piazze asiatiche aperte hanno avuto un andamento misto: Seul +0,71%, Taiwan -0,18%, Shanghai +0,7%, Hong Kong +0,6%.

I future su Wall Street si muovono in lieve rialzo.

