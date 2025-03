Borsa oggi 18 marzo: l’Europa sale con il voto tedesco sul freno al debito e la telefonata Putin-Trump. Milano ai massimi dal 2007, vola Iveco – DIRETTA

Borse europee toniche in una giornata colma di appuntamenti. Positivi anche i listini asiatici. Oro ancora da record, stabili spread e rendimenti – Segui la DIRETTA

Le Borse europee partono in rialzo in vista del voto del Parlamento tedesco sulla riforma del freno del debito, che se approvata libererà centinaia di miliardi di euro di investimenti sul Vecchio Continente. Nel frattempo sale l’attesa per la telefonata in programma per oggi tra il presidente Usa Donald Trump e l’omologo russo Vladimir Putin sulla situazione in Ucraina. Pessime notizie arrivano invece dal Medio Oriente, dove nella notte raid israeliani hanno posto fine alla tregua, colpendo diverse zone della Striscia di Gaza e uccidendo 330 persone (bilancio provvisorio).

In questo contesto, tutti i listini continentali hanno aperto la seduta di martedì in positivo, con Piazza Affari che ha avviato la seduta in rialzo dello 0,4%, salvo poi accelerare e riportarsi ai massimi dal 2007, trainata dall’exploit di Iveco. A spingere il titolo è un indiscrezione del Corriere, che ha rivelato che l’alleanza franco-tedesca Knds, il gruppo ceco Csg e il big britannico Bae Systems sono interessati alla divisione del gruppo Iveco Defence Vehicles. In forte rialzo anche Stmicroelectronics e Stellantis, alla vigilia dell’audizione parlamentare del presidente John Elkann. Continua il rimbalzo di Campari, dopo le vendite della settimana scorsa dovute ai dazi annunciati da Trump. Sotto la parità Terna, Cucinelli, Mps e Inwit.

Oltreoceano, Borse asiatiche positive in scia alla chiusura in rialzo di Wall Street e in attesa di sviluppi sulla situazione in Ucraina. Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,2%, spinta anche dall’aumento degli investimenti di Warren Buffett nelle trading house del Giappone mentre domani la Banca del Giappone dovrebbe confermare i tassi allo 0,5%. Hong Kong avanza del 2,1%, Shenzhen dello 0,5 e Shanghai dello 0,1%, al pari di Seul e Sydney. In Cina hanno corso i titoli tecnologici sulle scommesse per i risultati delle big tech Xiaomi e Tencent che verranno diffusi durante la settimana.

Gli occhi dei mercati sono concentrati anche sulla politica monetaria. Parte oggi la due giorni del Fomc, con la Fed che domani dovrebbe annunciare di aver lasciato i tassi invariati. Ma gli investitori attendono indicazioni dal presidente Jerome Powell sull’andamento dell’economia e sul futuro dei tassi. A Wall Street occhi anche sulla conferenza annuale di Nvidia.

Passando agli altri mercati, è poco mosso lo spread tra Btp e Bund nel giorno in cui il Parlamento tedesco è chiamato a votare la riforma al freno del debito. Il differenziale di rendimento è in flessione di meno di un punto base, a quota 109. Sostanzialmente anche i rendimenti, con i bond italiani al 3,92%. Il clima di incertezza e l’attesa per un rallentamento dell’inflazione contribuiscono invece ai nuovi massimi dell’oro, salito fino a 3.018,9 dollari l’oncia. Il petrolio avanza dello 0,6%, con il Wti a un passo dai 68 dollari al barile, mentre i cambi sono poco mossi con il dollaro che scambia a 1,0919 sull’euro. Avvio in leggero rialzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf dopo le prime contrattazioni avanzano dello 0,4% a 41,42 euro al megawattora.

