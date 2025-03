Borsa oggi 12 marzo: l’Europa rialza la testa rassicurata dall’economia Usa, Milano sale con le banche – DIRETTA

Le Borse europee viaggiano in forte rialzo, trainate dall’ottimismo per un potenziale cessate il fuoco in Ucraina e dopo che il presidente Usa Trump ha rassicurato i mercati sulle prospettive dell’economia americana. A Piazza Affari bene le banche e Stellantis, in controtendenza Leonardo – Segui la DIRETTA

In Europa sale l’ottimismo per un potenziale cessate il fuoco in Ucraina e le Borse procedono in ampio rialzo dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha rassicurato i mercati sulle prospettive dell’economia americana. Sullo sfondo restano comunque le tensioni per le politiche commerciali di TheDonald e i timori per i rischi di recessione negli Usa.

I listini del Vecchio Continente rialzano la testa dopo due giornate nere in Borsa e viaggiano positive dopo il sì di Kiev a una proposta di un mese di tregua con Mosca mediata da Washington, che si è detta pronta a ripristinare gli aiuti militari e la condivisione di intelligence con l’Ucraina. Secondo quanto riportato dai media Usa, Trump presto inviterà nuovamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, mentre da parte sua la Russia non ha escluso nei prossimi giorni contatti con i rappresentanti Usa.

LEGGI ANCHE Borse, l’aria positiva sull’Ucraina calma i mercati

Nel frattempo restano le incertezze legate ai dazi, con l’Unione europea che ieri ha svelato contromisure contro le imposte doganali Usa sull’acciaio e l’alluminio, annunciando piani per imporre tariffe di ritorsione su 26 miliardi di euro di beni statunitensi a partire da aprile. E sempre ieri Trump ha fatto marcia indietro sul progetto di raddoppiare i dazi sulle importazioni canadesi di acciaio e metalli al 50%, appena poche ore dopo aver minacciato tali imposte, innervosendo ulteriormente gli investitori. Se da una parte l’inversione di tendenza segna una de-escalation della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e uno dei suoi tre maggiori partner commerciali, dall’altra aumenta il caos e l’incertezza sulle politiche commerciali della Casa Bianca.

In tutto ciò, a Piazza Affaril’indice Ftse mib supera di nuovo quota 38.000 punti. In cima al paniere Prysmian, Buzzi, Saipem che ha aumentato il dividendo 0,17 euro per azione ordinaria e di 5 euro per azione di risparmio. Tra gli industriali in calo Leonardo all’indomani della presentazione del piano industriale. Stellantis e Pirelli guadagnano. Nel settore finanziario bene Intesa, Unicredit, Popolare di Sondrio dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2025-2027, Bper e Mps.

Sul mercato valutario, l’euro ripiega dai massimi da novembre toccati ieri e apre sotto quota 1,09 sul biglietto verde.

Lo spread tra Btp e Bund viaggia intorno ai 105 punti, in calo rispetto ai 108,1 della chiusura di ieri; il rendimento si attesta al 3,95%.