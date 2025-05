Borsa 9 maggio 2025: l’ottimismo sui dazi Usa traina l’Europa. Milano positiva con le trimestrali, banche toniche – DIRETTA

In rialzo per le Borse europee, con gli investitori che sperano in un accordo Usa-Cina e Usa-Ue sui dazi, dopo quello firmato ieri tra gli States e la Gran Bretagna – Segui la DIRETTA • MERCATI Dazi, perché il vero test è tra Usa e Cina di Gabriella Bruschi

Le Borse europee sono positive, con l’ottimismo degli investitori dopo l’accordo tra Usa e Regno Unito sui dazi ed i vista dei colloqui americani con la Cina sulla politica commerciale. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha sottolineato che l’Unione rimane aperta al dialogo, ma sarà pronta a rispondere con dazi da 95 miliardi se necessario. Sul tema è intervenuto anche il neo cancelliere tedesco Merz: “No ad accordi con singoli stati Ue in stile Regno Unito”. Resta alta l’attenzione sulle tensioni geopolitiche. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce ulteriormente con l’euro che sale a 1,1244 e la sterlina a 1,3256.

Avanza Francoforte che aggiorna il massimo storico a 23.490 punti dopo le prime mosse del nuovo cancelliere Friedrich Merz. Positive anche Parigi, Londra e Madrid. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall’energia, con il petrolio che rialza la testa. Il Wti sale a 61,9 dollari al barile e il Brent si attesta sopra i 64 dollari.

Rialzi da modesti a sostenuti per le banche, con Commerzbank che avanza dell’1,5% subito dopo i risultati del trimestre. In flessione le assicurazioni.

Quanto a Milano, il listino viaggia in territorio positivo, alimentato dalla stagione delle trimestrali. Mps guadagna terreno grazie a un utile netto superiore alle attese, Enel si distingue grazie ai risultati positivi delle sue unità in Spagna e America Latina. Mediobanca stupisce con ricavi in crescita e un utile netto di 993 milioni di euro, mentre si guarda all’offerta per Banca Generali. Bene anche Stm, che beneficia di un possibile allentamento dei dazi sui chip, e Saipem, che approfitta del rialzo del petrolio, mentre Tim festeggia l’aumento del target price da parte di JP Morgan, toccando nuovi massimi.

In fondo al listino Campari con i conti appesantiti dal calo delle vendite in America. Sciola anche Leonardo a causa del downgrade di Banca Akros, nonostante solidi numeri trimestrali e l’offerta per la divisione difesa di Iveco con Rheinmetall.

In leggera risalita lo spread Btp-Bund a 106 punti, con il rendimento decennale italiano a 3,64%. Sale anche l’oro a 3.325 dollari l’oncia (+0,6%).