Assicurazioni, consegnati i primi Insurance Connect Awards

In occasione dei primi dieci anni di attività Insurance Connect ha consegnato 52 premi alle migliori realtà del settore assicurativo che si sono distinte per capacità innovativa, evoluzione dell’offerta, centralità del cliente e approccio al mercato

Per la prima volta si sono svolti gli Insurance Connect Awards: i premi istituiti da Insurance Connect per premiare le eccellenze del settore assicurativo che si sono distinte durante l’anno corrente per l’adozione delle tecnologie innovative, l’approccio al cliente, l’introduzione di nuovi modelli di business, la distribuzione e, infine, il sempre maggiore peso dei servizi. Tra i 52 premi assegnati configurano Alleanza Assicurazioni, Generali Italia, Cattolica Assicurazioni e UnipolSai.

Insurance Connect, editore specializzato nel settore assicurativo, ha deciso di istituire i suoi premi proprio in occasione dei primi 10 anni di attività nell’informazione per il settore assicurativo, verso il quale opera con quattro testate (Insurance Review, Insurance Trade, Insurance Daily e Società e rischio), la web tv (insuranceconnect.TV) e un’intensa attività convegnistica.





“Attraverso i premi assegnati – ha dichiarato Maria Rosa Alaggio, direttore delle testate di Insurance Connect – gli Insurance Connect Awards 2021 mostrano come il settore assicurativo sia in grado di indirizzare il futuro analizzando l’evoluzione dei rischi e sviluppando nuovi modelli di business, una forte componente di servizio, programmi basati sulla centralità del cliente. Molte le strade intraprese per interpretare il cambiamento, anche grazie alla crescente attenzione delle compagnie verso tematiche fondamentali come la sostenibilità, l’educazione finanziaria, l’inclusione, la comunicazione”.

Ad attribuire i riconoscimenti alle candidature prevenute è stata la redazione di Insurance Connect affiancata da una giuria di esperti. I premi per le categorie Miglior compagnia per gli intermediari, Miglior compagnia in cui lavorare e Miglior prodotto/servizio sono stati invece attribuiti sulla base di alcuni sondaggi dedicati rivolti a intermediari e dipendenti delle compagnie.

Di seguito alcuni dei premi assegnati: “Miglior strategia protection” ad Alleanza Assicurazioni, “Open Innovation-Salute” a Blue Assistance; “Open Innovationa-Auto” a Sara Assicurazioni; “HR Management” a Global Assistance, “Miglior prodotto e servizio-Salute” a Cattolica Assicurazioni; “Miglior prodotto e servizio-Aziende” Generali Italia; “Miglior prodotto e servizio-Travel” a Allianz Global Assistance; “Innovazione-Bancassicurazione” a Gruppo Helvetia Italia; “Claims management-Non Auto” a UnipolSai; “Miglior compagnia per gli intermediari” a Cattolica Assicurazioni; “Agenti dell’anno-Relazioni Industriali” a Enrico Ulivieri del Gruppo Agenti Zurich; “Agenti dell’anno-Innovazione” a Erik Somaschini di Brianza Assicurazioni; “New Generation” a Gabriele Cirasola di Agenzia generale di Bologna di Generali Italia; “Leadership a Giacomo Lovati di Gruppo Unipol; “Miglior strategia a supporto della sostenibilità” a Zurich Italia; “Miglior iniziativa a supporto della sostenibilità-QBE Europe SA/NV” a Rappresentanza Generale per l’Italia; “Educazione finanziaria” a Alleanza Assicurazioni, “Educazione finanziaria-Intermediari-QBE Europe SA/NV” a Rappresentanza Generale per l’Italia; “Comunicazione” a Gruppo Unipol; “Miglior campagna pubblicitaria” a Generali Italia; “Premio alla carriera” a Luciano Lucca di Assiteca.