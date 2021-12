UniCredit e Fei sbloccano fino a 1 miliardo per Pmi dell’Est Europa

UniCredit metterà a disposizione finanziamenti a condizioni agevolate per le Pmi Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Croazia – L’operazione è sostenuta dal Fondo europeo di garanzia

Nuovi aiuti per dare impulso alla ripresa post-Covid dell’economia europea, salvaguardare i posti di lavoro e fornire la liquidità necessaria per le Pmi europee. Con questo obiettivo nasce la nuova partnership tra il Fondo europeo per gli investimenti e UniCredit grazie al supporto del Fondo europeo di garanzia.

Nel dettaglio, il Fondo europeo per gli investimenti metterà a disposizione di UniCredit 700 milioni di euro in garanzie, consentendo all’istituto bancario di fornire fino a 1 miliardo di euro di finanziamenti alle piccole e medie imprese in Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Croazia per accelerare la ripresa economica dalla pandemia Covid. Le garanzie derivano dal Fondo europeo di garanzia, uno strumento di garanzia da quasi 25 miliardi di euro istituito dal Gruppo Bei nel 2020.





La ripartizione del contratto di garanzia è la seguente: Bulgaria (fino a 185 milioni di euro), Slovacchia (fino a 310 milioni di euro), Slovenia (fino a 80 milioni di euro) e Croazia (fino a 325 milioni di euro). Il restante volume del portafoglio sarà allocato tra i quattro paesi in base alla domanda osservata.

Le società del gruppo UniCredit in questi quattro paesi, comprese banche e società di leasing, offriranno prestiti e altri prodotti finanziari alle Pmi a condizioni più favorevoli, inclusi tassi di interesse ridotti, grace period più lunghi, requisiti di garanzia inferiori o scadenze più lunghe.