UniCredit e CDP: lanciato il primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi ESG in favore di Pmi e Mid-Cap

Lo strumento mobiliterà risorse per almeno 100 milioni a favore della sostenibilità. Ognuna delle 8 aziende ha emesso minibond di durata pari a sei anni in Italia e all’estero. Il Basket Bond ESG gode inoltre della garanzia Bei

Prende corpo per la prima volta in Italia un Basket Bond che servirà a finanziare i piani di sviluppo sostenibile di piccole e medie imprese. A lanciarlo sono UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti con gli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti.

Il programma parte oggi con la prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di 8 aziende dislocate su tutto il territorio nazionale, ma lo strumento mobiliterà risorse per almeno 100 milioni a favore della sostenibilità.

“Con il primo Basket Bond ESG a livello di mercato che lanciamo oggi con CDP – ha affermato Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia – mobilitiamo nuove e importanti risorse, complementari al credito bancario, che ci consentono di fornire ulteriore sostegno ai sempre più numerosi e significativi progetti di investimento delle imprese del Paese nel senso della sostenibilità”.

Prima tranche del Basket Bond Erg destinata a 8 Pmi e Mid Cap

Per le 8 aziende destinatarie della prima tranche CDP e UniCredit hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo del programma.

Ognuna di queste aziende ha emesso minibond di durata pari a sei anni, raccogliendo risorse utili a favorire i rispettivi piani di crescita e sviluppo, in Italia e all’estero: Comat Servizi Energetici, società di Torino che ha emesso un minibond da 12 milioni, la vicentina Fitt (10 milioni), la comasca Lariotex (8 milioni), la torinese G.D.L. (6 milioni), Ferretto Group di Vicenza (4 milioni), la salernitana Autuori Group Logistics (3 milioni), la calabrese Studio Progettazioni Industriali (3 milioni) e la napoletana Compagnia Manifatture Tessili (2 milioni).

La sottoscrizione di questi minibond è avvenuta attraverso una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti, in quote paritetiche, da UniCredit e CDP in qualità di investitori istituzionali. Le otto società emittenti si sono impegnate a migliorare il proprio scoring di sostenibilità assegnato da una società esterna, Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall’emissione.

Il Basket Bond ESG gode inoltre della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) gestito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per la copertura del 90% delle perdite registrate sui singoli minibond e fino alla capienza massima del 35% del portafoglio complessivo.

“L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza delle imprese dell’importanza da un lato di orientarsi verso modelli di business improntati a criteri di natura ambientale, sociale e di governance, dall’altro di accedere a forme di finanziamento complementari a quelle tradizionali bancarie” dice una nota. “Il Basket Bond, inoltre, si sta dimostrando uno strumento ideale per convogliare l’interesse di investitori istituzionali verso le piccole e medie imprese che altrimenti singolarmente avrebbero difficoltà ad accedere al mercato dei capitali”.

Ecco chi sono le 8 aziende coinvolte nella prima tranche

▪ Comat Servizi Energetici S.p.A. di Torino, è uno dei principali operatori italiani privati della gestione calore e del servizio energia (2.400 condomini gestiti) ed è identificata come un E.S.Co. Energy Service Company nell’ambito dell’efficientamento energetico residenziale. Il minibond è finalizzato a investimenti per la realizzazione e installazione di impianti fotovoltaici e per il miglioramento dell’efficienza energetica di edifici.

▪ Fitt S.p.A. storica società di Vicenza (Vi), nata nel 1969 e da tempo riconosciuta azienda leader nella produzione e nello sviluppo di soluzioni ad alto contenuto innovativo finalizzate al passaggio di fluidi per uso domestico, professionale e industriale, attiva sia nel mercato dei clienti finali tramite la grande distribuzione, sia in quello del B2B. Il minibond è destinato a nuovi investimenti finalizzati a efficientamento energetico e potenziamento delle linee produttive.

▪ Lariotex S.p.A., fondata nel 2013, l’azienda ha sede a Vertemate con Minoprio (CO), nel distretto tessile di Como. Lariotex opera nel settore del commercio all’ingrosso dei prodotti tessili e si pone nel ruolo di partner di riferimento per la clientela business, italiana ed estera, per i tessuti pronti per stampa e/o per tinta. Il minibond è finalizzato ad investimenti per lo sviluppo di un proprio marchio, per la crescita esterna tramite acquisizioni e per l’acquisto e ristrutturazione di un capannone.

▪ G.D.L. S.p.A. nasce a Torino nel 1985 come specialista nei servizi di sostituzione di vasche da bagno e docce, di cui oggi è leader. La società si è sviluppata allargando la sua offerta agli impianti di climatizzazione domestica e ad altri prodotti e servizi del “progetto casa”. Dal 2023 GDL lancerà sul mercato la propria offerta di impianti fotovoltaici ad uso domestico. Il minibond è finalizzato ai seguenti Investimenti: ristrutturazione e allestimento di un importante ampliamento del polo UniCredit – Public logistico, adozione del nuovo software ERP, digitalizzazione di processi strategici, implementazione della struttura distributiva sul territorio.

▪ Ferretto Group S.p.A., fondato a Vicenza nel 1956, è uno dei leader nel panorama dei sistemi di magazzinaggio automatico a livello italiano e internazionale. Progetta e produce un’ampia gamma di soluzioni di movimentazione delle merci innovative e ad alto valore tecnologico. Il minibond è destinato a nuovi investimenti finalizzati a efficientamento e potenziamento produttivo, con l’obiettivo di raddoppio della capacità della linea di prodotto “Vertical”.

▪ Autuori Group Logistics Srl con sede a Salerno (Sa) è una società leader nel settore della logistica e dei trasporti e svolge l’attività nazionale e internazionale di trasporto merci su strada e servizi logistici connessi, garantendo l’integrità dei prodotti trasportati grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione. È presente con 3 Hub logistici in Italia nelle province di Salerno, Latina e Pavia, oltre che con piattaforme in Olanda, Belgio, Francia, Romania e Repubblica Slovacca. I proventi del minibond sono finalizzati all’acquisto di nuovi mezzi meno inquinanti.

▪ S.P.I. Studio Progettazioni Industriali S.p.A., azienda di Vibo Valentia con oltre 35 anni di esperienza nel settore dei serramenti isolanti. Opera sul mercato domestico ed internazionale. La gamma prodotti annovera finestre in pvc, alluminio e persiane in alluminio, la produzione è allocata su due stabilimenti siti a Maierato (VV) e Rottofreno (PC). I proventi del minibond verranno utilizzati per finanziare l’acquisto di nuovi impianti e macchinari 4.0 e di un impianto fotovoltaico per ridurre la propria dipendenza energetica dall’esterno ed ottimizzare i costi.

▪ C.M.T, Compagnia Manifatture Tessile è la società proprietaria dello storico marchio “Camomilla italia”, la cui attività principale è la produzione e la distribuzione di collezioni di abbigliamento donna e accessori. Creato negli anni 70, vanta 245 punti vendita monomarca in Italia. Il minibond è finalizzato a sostenere il piano di investimenti in Digital Transformation: integrazione di tecnologie digitali nel processo commerciale, sviluppo di canali online di vendita, adozione di nuove tecnologie e app digitali per l’organizzazione aziendale e per l’integrazione della logistica