Pharma: Ely Lilly cede farmaco per diabete ad Amphastar: accordo da 1 miliardo

Si tratta del primo e unico glucagone somministrato per via nasale per il trattamento dell’ipoglicemia grave nelle persone con diabete.

Il colosso farmaceutico statunitense Eli Lilly, ha firmato un accordo per cedere il farmaco Baqsimi a Amphastar Pharmaceuticals, società farmaceutica focalizzata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti iniettabili, intranasali e prodotti per inalazione. L’intesa vale oltre 1 miliardo di dollari.

Il farmaco Baqsimi

Baqsimi è il primo e unico glucagone somministrato per via nasale per il trattamento dell’ipoglicemia grave nelle persone con diabete. Eli Lilly lo ha lanciato nel 2019 come opzione per fornire rapidamente aiuto in situazioni di soccorso per le persone con diabete che assumono insulina. Il farmaco si è diffuso molto rapidamente, è attualmente disponibile in 27 mercati internazionali e le vendite globali di Baqsimi hanno superato ia 139 milioni di dollari nel 2022.

L’accordo tra Eli Lilly e Amphastar

Secondo quanto previsto dall’accordo. Amphastar sborserà 500 milioni di dollari in contanti al closing e ulteriori 125 milioni di dollari ad un anno di distanza dalla chiusura. Non solo. Lilly continuerà a ricevere pagamenti basati sulle vendite fino a un massimo di 450 milioni di dollari.

Dopo l’annuncio, a Wall Street, il titolo Ely Lilly guadagna lo 0,2% a 386,1 dollari per azione.