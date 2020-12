Open Fiber porta la fibra anche a Caserta

Avanza il piano sulla fibra ottica FTTH. La società guidata da Elisabetta Ripa ha collegato circa 6mila unità immobiliari, che quindi potranno navigare a una velocità di connessione fino a un giga al secondo

Open Fiber ha connesso alla fibra ultraveloce circa 6mila unità abitative di Caserta. Lo comunica la società in una nota, precisando che la velocità di connessione potrà arrivare a un giga al secondo.

“A sei mesi dall’avvio dei cantieri – si legge nel comunicato – Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce in buona parte dell’area nord cittadina. I quartieri interessati sono in particolare quelli nelle vicinanze dell’area ospedaliera e Puccianiello. L’obiettivo è raggiungere 35mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa)”.

Open Fiber non vende servizi al cliente finale, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme ad alcuni provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Caserta. I cittadini interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere un piano tariffario.