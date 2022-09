Master Professione Agente: al via la VI edizione del percorso accademico di Cattolica Assicurazioni

I 20 masteristi dell’edizione 2022/23 si uniscono all’elenco degli oltre 120 giovani talenti già formati finora dalla Compagnia

Al via la VI edizione del “Master Professione Agente”, il percorso accademico di alta formazione realizzato da Cattolica Assicurazioni in collaborazione con POLIMI Graduate School of Management, la business school dell’Ateneo milanese, per promuovere la crescita professionale dei futuri Agenti assicurativi Cattolica. Per il secondo anno consecutivo, il Master Professione Agente è realizzato sotto la Direzione Scientifica dei Professori Marco Giorgino e Giuliano Noci per POLIMI Graduate School of Management e dal dottor Marco Lamola per Cattolica Assicurazioni.

Master Professione Agente

Il corso di studi sarà strutturato in 7 challenge, durante le quali i masteristi potranno approfondire aspetti relativi alle dinamiche di mercato, alla gestione dell’Agenzia e all’organizzazione delle risorse. Al termine, dovranno dimostrare di aver appreso le competenze necessarie sviluppando e poi discutendo con il Comitato Scientifico un project work su uno dei temi trattati durante il corso.

Oltre ad affiancare e sostenere i masteristi durante tutto il percorso, Cattolica sarà accanto a loro anche in aula, dove i professori saranno affiancati da numerosi top manager della Compagnia. Il Master prevede inoltre un percorso specifico di career coaching grazie al quale i partecipanti potranno individuare le proprie aree di miglioramento e ricevere una advisory professionale dedicata.

L’incontro della Community del Master Professione Agente

Nel segno della continuità tra le cinque edizioni precedenti del Master, negli scorsi giorni si è riunita in presenza la Community del Master Professione Agente. Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il dottor Marco Lamola, i masteristi hanno avuto la possibilità di confrontarsi su temi quali l’integrazione con Generali, l’innovazione digitale e la sostenibilità.

I commenti di Lamola e i prof. Giorgino e Noci

Marco Lamola, Responsabile Distribution di Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: “Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, vogliamo sostenere la crescita e lo sviluppo dei migliori talenti della Rete Distributiva affinché siano preparati a gestire al meglio l’attività di Agenzia, con una spiccata visione manageriale e imprenditoriale”.

I prof. Marco Giorgino e Giuliano Noci, membri del Comitato Scientifico del Master, hanno dichiarato: “È un orgoglio per la nostra Scuola essere partner di Cattolica Assicurazioni anche per questa nuova edizione del Master Professione Agente. Un percorso disegnato per fornire ai giovani agenti non solo un’approfondita conoscenza della trasformazione digitale, ma anche gli strumenti necessari per poter guidare il cambiamento all’interno di un settore che sta andando incontro a profonde innovazioni, sia a livello di approcci gestionali che di servizi offerti al mercato”.