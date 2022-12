Intesa Sanpaolo: Presidente Gian Maria Gros-Pietro riceve il Premio Roma dedicato allo sviluppo del Paese

Il Premio Roma intende stimolare un attivismo dell’ amministrazione capitolina e delle forze vive della città per cogliere le opportunità offerte dal PNRR, e dal Giubileo, esortandoli ad avere ambizioni e visioni in vista dell’Expo 2030.

Si è svolta, oggi, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, la 7° edizione del PREMIO ROMA allo sviluppo del Paese. Come tradizione i premiati rappresentano al meglio il nostro Paese, in settori che vanno dall’economia, al sociale, alla cultura.

Al Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, è stato conferito il Premio Roma alla carriera.

Straordinarie capacità di economista e di esperto in management

Tra le motivazioni per cui è stato assegnato a Gros-Pietro si legge: “straordinarie capacità di economista e di esperto in management, che gli hanno consentito di guidare imprese, pubbliche e private, e banche, portandole ad avanzate affermazioni. Cattedratico in economia dell’impresa e docente presso prestigiose Università, ha sviluppato intensi e proficui rapporti con primari centri di ricerca ed associazioni di categoria, mettendo la sua esperienza al servizio della società. La sua posizione, oggi, al vertice del più importante istituto bancario è garanzia di efficaci orientamenti del sistema in favore della famiglia e delle imprese”.

Cos’è il Premio Roma

Il Premio Roma nasce con l’idea di stimolare un attivismo dell’amministrazione capitolina e delle forze vive della città per cogliere le opportunità offerte dal PNRR, e dal Giubileo, esortandoli ad avere ambizioni e visioni in vista dell’Expo 2030. Questo processo si riverbera naturalmente sull’ immagine e sulla crescita del Paese.

Il Premio è promosso dalla rivista Tempo Finanziario.

Tra i premiati nelle edizioni precedenti vi sono state personalità come il Premio Nobel Giorgio Parisi, Roberto Cingolani, Gigi Proietti, Emmanuele F.M. Emanuele, Vittorio Storaro, Francesco Starace.