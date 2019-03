Enav: conti ok, traffico in crescita, assunzioni in arrivo

Ricavi e utile in salita nel 2018 per Enav – Cda proporrà un dividendo di 0,1998 euro, in rialzo del 7% – L’ad Neri : “Il 2018 è stato caratterizzato da un forte incremento del traffico sull’Italia, al via un programma di assunzioni rivolto ai giovani qualificati”.

Un buon 2018 per Enav che chiude l’anno con parametri finanziari in aumento e traffico in forte crescita.

L’azienda fornitrice di servizi alla navigazione aerea civile italiana ha archiviato l’anno con 889,7 milioni di ricavi consolidati (+0,9%) e 924,6 milioni di ricavi da attività operativa, in crescita del 7,1% compensati dal meccanismo del balance.

Il margine operativo lordo consolidato è aumentato del 4,9% rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto consolidato è salito del 12,7% a 114,4 milioni di euro.

Nella nota, Enav punta i riflettori soprattutto sulla forte crescita del traffico. Nel dettaglio traffico di rotta e di terminale hanno registrato rispettivamente un rialzo del 9,3% e del 5,1% in termini di unità di servizio rispetto al 2017.

In virtù dei risultati conseguiti il cda proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,1998 per azione (+7%), in linea con la dividend policy.

Per quanto riguarda la guidance per l’anno in corso, Enav prevede ricavi netti stabili o in crescita low single-digit per effetto della riduzione della tariffa regolamentata in un contesto di crescita del traffico, ed Ebitda margin intorno al 32%, in leggera flessione rispetto al 2018 per effetto di alcuni costi relativi all’implementazione del Piano Industriale.

Gli investimenti nel 2019 subiranno un’accelerazione legata all’avvio delle principali iniziative del piano industriale 2018-2022 e saranno nell’ordine dei 125 milioni, rispetto ai 117 milioni di euro del 2018. La società prevede, dunque, di poter indicare un dividendo per il 2020, relativo all’esercizio 2019, in crescita del 4% rispetto a quello confermato in data odierna per l’esercizio 2018, in linea con la dividend policy approvata e comunicata al mercato.

L’Amministratore Delegato Roberta Neri ha dichiarato: “il 2018 è stato caratterizzato da un forte aumento del traffico sull’Italia che è andato ben oltre le attese. Grazie alla qualità e professionalità delle persone di Enav e ai continui investimenti in innovazione e formazione, siamo riusciti a gestire gli elevati flussi di traffico garantendo un eccellente servizio per sicurezza e puntualità”

L’ad annuncia parallelamente l’avvio di “un programma di assunzioni di giovani con profili altamente qualificati che, unitamente alle crescenti risorse che destineremo alle nuove tecnologie, garantiranno il successo e la sostenibilità della nostra azienda nel lungo termine”.

A Piazza Affari il titolo Enav cede lo 0,36% a 4,484 euro.