Carlsberg acquisisce Britvic per 3,3 miliardi di sterline, obiettivo: espandersi nel mercato delle bevande analcoliche

Il gigante danese della birra Carlsberg ha finalizzato l’acquisizione del produttore britannico di bevande analcoliche Britvic offrendo 1,315 pence per azione. L’operazione mira a diversificare il portafoglio e includere marchi come Robinsons e J2O

Carlsberg, storico produttore di birra danese, ha annunciato l’acquisizione del britannico Britvic per 3,3 miliardi di sterline (circa 3,9 miliardi di euro), puntando a espandersi nel Regno Unito e in altri mercati. Il gigante della birra ha offerto 1,315 pence per azione dopo che le precedenti offerte di 1,200 e 1,250 pence per azione erano state rifiutate dal consiglio di Britvic.

Questa acquisizione fa parte della strategia di Carlsberg di diversificare il proprio portafoglio e rafforzare la sua presenza nel mercato delle bevande analcoliche. Britvic detiene oltre 35 marchi globali, tra cui J2O e Robinsons, venduti in più di 100 paesi.

“I consigli di amministrazione del Gruppo Carlsberg e di Britvic hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo sui termini dell’offerta avanzata da Carlsberg UK, una filiale al 100% di Carlsberg, con l’obiettivo di acquisire la totalità delle azioni ordinarie emesse e da emettere di Britvic,” ha dichiarato il gruppo danese in un comunicato stampa.

Il ruolo di PepsiCo

Il consiglio di amministrazione di Britvic sostiene l’offerta, che rappresenta un premio del 36% rispetto al prezzo delle azioni prima che le notizie sull’interesse per l’acquisizione venissero rese pubbliche.

L’offerta rinnovata di Carlsberg arriva dopo che PepsiCo, che ha un rapporto di imbottigliamento con entrambe le società, ha acconsentito a rinunciare a una “clausola di cambio di controllo” nel suo contratto con Britvic, che potenzialmente avrebbe potuto bloccare l’affare.

Carlsberg ha dichiarato che il suo interesse per Britvic è in linea con la sua strategia, annunciata a febbraio, che include l’espansione oltre la birra. Marchi come i cidri Somersby e gli hard seltzer Garage, di proprietà del gigante danese, rappresentano il 2% dei suoi volumi.

Ian Durant, presidente non esecutivo di Britvic, ha dichiarato che l’accordo proposto “crea un gruppo internazionale ampliato che è ben posizionato per catturare le opportunità di crescita in vari settori delle bevande.” Ha anche menzionato l’accordo di Carlsberg con PepsiCo, che fornisce al “gruppo combinato una piattaforma forte per il successo continuo.”

Jacob Aarup-Andersen, Ceo di Carlsberg, ha aggiunto che l’accordo combina “il portafoglio di bevande analcoliche di alta qualità di Britvic con il forte portafoglio di birre di Carlsberg e le sue capacità di accesso al mercato, creando una proposta potenziata sia nel Regno Unito che nei mercati dell’Europa occidentale.”