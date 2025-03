Borsa oggi 7 marzo: Trump mutevole, Europa in ribasso. Avvio sotto pressione per Piazza Affari zavorrata da lusso e banche

L’Europa parte in ribasso sulle mutevoli politiche di Trump. A Milano Ferragamo affonda dopo i conti in rosso del 2024 e trascina in ribasso tutto il comparto del lusso milanese, in difficoltà a causa della frenata dei consumi in Cina