Borsa oggi 5 settembre: l’Europa guarda al lavoro Usa, petrolio ancora in calo. A Milano sprint di Stm – DIRETTA

Le Borse europee navigano sopra la parità, con gli investitori in cerca di nuovi indizi che rafforzino le speranze per un taglio dei tassi della Fed nella prossima riunione (in calendario il 17 settembre). Segnali in questa direzione, in giornata, potrebbero arrivare dal rapporto sull’occupazione non agricola negli Usa. Numeri più deboli del previsto infatti “dovrebbero aumentare le probabilità” di una sforbiciata”, secondo Chris Larkin (Morgan Stanley).
In attesa dei dati però, i listini europei procedono con cautela, senza approfittare dei record messi a segno dallo S&P a Wall Street. Il calo dei rendimenti obbligazionari globali ha allentato la pressione sebbene persista incertezza sulle politiche fiscali e sulle prospettive economiche globali.
E Piazza Affari sta sull’altalena: dopo un avvio positivo, vira in negativo e poi torna in rialzo. Sul listino sprint di Stm. Rialzi anche per Stellantis, Interpump, Pirelli e Leonardo. Contrastati i bancari con Banco Bpm, Unicredit e Popolare di Sondrio. Deboli Mps e Mediobanca. In fondo al listino Moncler.
Sul fronte valutario l’euro viaggia in rialzo sul dollaro, con il biglietto verde sotto pressione in attesa del report sull’occupazione Usa ad agosto. Sul mercato obbligazionario, lo spread tra Btp italiani e omologhi Bund tedeschi viaggia in leggero calo a 87 punti, dopo la chiusura di ieri a 88. Il tasso flette al 3,57%.