Borsa oggi 3 aprile: i dazi di Trump scuotono l’Europa ma i listini non crollano. Scivolano petrolio e dollaro. A Piazza Affari cadono le banche – DIRETTA

I dazi di Trump colpiscono l'Europa, ma non la affondano. A Piazza Affari in evidenza Campari e le utility – Segui la DIRETTA

Le Borse europee risentono dei dazi americani, ma non subiscono un crollo totale. Wall Street, al contrario, è più vulnerabile, con i future in calo tra il 2 e il 3%. Il petrolio scende sotto i 70 dollari al barile, mentre il dollaro perde terreno contro le principali valute, con l’euro che risale oltre 1,09. Dopo aver raggiunto nuovi massimi storici, l’oro rallenta la sua corsa. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, lascia aperta la porta ai negoziati, ma avverte: la Ue è pronta a rispondere con contromisure se i negoziati falliranno, e invita gli Stati membri a restare uniti.

Sul fronte macro, i dati Pmi sull’Europa di oggi avranno poco impatto, poiché gli economisti rivedono al ribasso le stime globali, temendo una recessione legata alla guerra commerciale in corso.

A Piazza Affari, sono in luce Campari (nonostante il taglio del target price da parte di Citi) e le utility. Il settore auto, pur penalizzato, registra cali contenuti, poiché le tariffe erano già scontate. Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, è ottimista su un accordo con il socio cinese Sinochem. La società, inoltre, sta valutando di aumentare la produzione negli Usa per minimizzare l’impatto. Citi ha anche abbassato le aspettative sul titolo Stellantis. Il settore bancario è sotto pressione: Banco Bpm è sotto i riflettori dopo che la Bce ha dato il via libera a Crédit Agricole per aumentare la sua partecipazione nella banca, mettendo in stand-by l’Ops di Unicredit. Piazza Gae Aulenti resta sotto osservazione dalla Bce, che potrebbe adottare ulteriori provvedimenti se non dovesse rispettare le richieste di ridurre le attività in Russia, si legge in un documento per gli investitori.

Per Tim, il governo potrebbe oggi valutare il progetto della rete unica tra FiberCop e Open Fiber, con una fusione completa o vendita delle aree nere a Macquarie e la successiva fusione delle aree grigie e bianche con FiberCop.

Fuori dal paniere principale Mfe offrirà 4,47 euro in contante e 0,4 azioni Mfe “A” di nuova emissione per ogni azione di ProSieben aderente all’Opas, il cui prezzo è stato fissato da BaFin a 5,74 euro per azione.

Lo spread tra Btp e Bund sale a 113 punti, con il decennale italiano che scende al 3,76% e il Bund tedesco al 2,63%.