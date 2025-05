Borsa oggi 2 maggio: i negoziati Usa-Cina sui dazi trainano l’Europa. Milano in forte rialzo sopra i 38 mila punti con le banche – DIRETTA

L’Europa sale. Milano torna sopra i 38 mila punti, tutti in rialzo i titoli del risiko bancario e assicurativo – Segui la DIRETTA • MERCATI Prove di disgelo Usa-Cina: cosa succede di Gabriella Bruschi

Piazza Affari in rialzo nelle prime battute, in linea con le altre Borse europee, sostenuta dalla prospettiva di negoziati tra Pechino e Washington per trovare una soluzione alla guerra commerciale tra le due principali potenze economiche mondiali. Sul listino milanese, che torna sopra i 38 mila punti, bene le banche con Unicredit, Mps, Bper e Intesa.

Guadagni anche per Prysmian, Stm, Stellantis, Leonardo, Iveco, Interpump e Buzzi. Bene Tim. Le perdite maggiori sono invece per Snam, A2a, Italgas e Terna. Giù pure Enel ed Eni rispettivamente.

Sul mercato valutario l’euro viaggia in rialzo a 1,1306 dollari dopo aver guadagnato oltre il 5% contro il biglietto verde ad aprile, grazie al crescente ottimismo sulla possibilità di un allentamento delle tensioni commerciali in seguito ai segnali del presidente Donald Trump di potenziali accordi con India, Giappone e Corea del Sud, nonché alla sua fiducia in un accordo con la Cina. Gli investitori stanno valutando una serie di dati economici in attesa del report di oggi sul mercato del lavoro Usa per ulteriori approfondimenti sulle prospettive di politica monetaria della Fed.

Sul mercato obbligazionario, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 111 punti, in lieve calo rispetto ai 112,3 punti dell’ultimo closing. Il rendimento dei titoli di Stato decennali sale al 3,6%.