Borsa oggi 19 febbraio: Europa in calo con attesa verbali Fed. A Milano rally di Stm, tonfo di Recordati – DIRETTA

Le Borse europee accentuano le perdite a metà seduta, con Milano che, dopo un forte rialzo iniziale, scivola in territorio negativo. Gli investitori restano in attesa dei verbali della Fed. A Piazza Affari corre Stm, mentre Recordati affonda dopo la vendita del 5% di Rossini – Segui la DIRETTA

Le Borse europee accelerano al ribasso, in attesa dei verbali della Fed, che potrebbero fornire indicazioni sulle prossime mosse tra politica monetaria e protezionismo Usa. Piazza Affari, dopo un avvio positivo, vira in negativo con l’indice Ftse Mib che scivola sotto i 38.500 punti. Anche le principali piazze europee sono in calo: Francoforte, Parigi e Madrid cedono terreno, mentre Londra e Amsterdam segnano perdite più contenute. I future di Wall Street anticipano un’apertura negativa.

A causare questa frenata, sono le minacce di nuovi dazi Usa, con Trump che minaccia tariffe del 25% sulle importazioni di auto, semiconduttori e farmaceutici, un rischio che potrebbe pesare sulle aziende europee più cicliche.

A Piazza Affari vola Stm grazie a un report positivo di Jefferies, mentre Recordati paga la vendita del 5% da parte della controllante Rossini. Bene anche Tim, spinta dall’ipotesi che Poste Italiane possa salire oltre il 10% del capitale, e Leonardo, che continua la sua corsa con il comparto difesa in fermento. Banco Bpm avanza nonostante il taglio del rating di Bank of America da “Buy” a “Neutral”, bilanciato dall’aumento del target price a 9,4 euro da 8 euro. Tra le peggiori anche Brunello Cucinelli e Buzzi.

In Italia lo spread è salito a 107 punti. Prosegue intanto la sottoscrizione del Btp Più, con richieste che hanno raggiunto i 9,3 miliardi di euro nella seconda giornata di collocamento.

Il petrolio sale, mentre il gas ad Amsterdam scende. Oro stabile, Bitcoin fermo sotto i 96mila dollari.