Borsa oggi 15 gennaio: inflazione Usa al 2,9%, l’Europa accelera, corre Wall Street. Le banche Usa battono le attese – DIRETTA

Le Borse europee allungano il passo dopo il dato sull’inflazione Usa che lascia margine alla Fed. A Milano corre Iveco, soffre Saipem a causa di un parco eolico – Segui la DIRETTA

Le Borse europee accelerano il passo dopo l’inflazione Usa, che si attesta al 2,9% come da stime, lasciando alla Fed un margine di manovra per decidere cosa fare sui tassi. Salgono di oltre l’1% Milano, Francoforte, Parigi e Londra che recupera dopo la debolezza della vigilia. Wall Street si prepara a una partenza sprint, con future in forte rialzo, spinti anche dai dati delle grandi banche statunitensi, che hanno aperto la stagione delle trimestrali battendo le stime degli analisti.

Alla Borsa di Milano svetta Iveco, seguita a ruota da Prysmian. Soffre Saipem, Tim contrastata all’indomani della bocciatura del ricorso di Vivendi contro la cessione della rete e nel giorno in cui si riunisce il cda per esaminare il dossier per la vendita di Sparkle.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 118 punti, in calo rispetto ai 121,5 punti della chiusura di ieri. Il rendimento dei Titoli di Stati decennali è al 3,817%.

Euro in calo nei primi scambi della mattinata e dunque sempre ai minimi da ottobre del 2022. La divisa europea viene scambiata a 1,0295 dollari.

