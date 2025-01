Borsa oggi 15 gennaio: inflazione Usa al 2,9%, Europa chiude positiva, corre Wall Street. Le banche Usa battono le attese – DIRETTA

Le Borse europee chiudono in rally dopo il dato sull’inflazione Usa che lascia margine alla Fed. A Milano corre Iveco, soffre Saipem a causa di un parco eolico – DIRETTA

Le Borse europee chiudono la giornata in positivo dopo i dati dell’inflazione Usa, che si attesta al 2,9% come da stime, lasciando alla Fed un margine di manovra per decidere cosa fare sui tassi.

Il Ftse Mib chiude con un +1,49% a 35.646 punti (ai massimi dal 2008). Bene anche gli altri listini europei: il Dax di Francoforte (+1,63%), il Cac di Parigi (+0,69%), l’Aex di Amsterdam (+1,01%) e l’Ibex di Madrid (+1,2%).

Alla Borsa di Milano svetta Iveco (+6,02%), seguita a ruota da Prysmian. Chiude positiva anche Tim (+0,47%) all’indomani della bocciatura del ricorso di Vivendi contro la cessione della rete e nel giorno in cui si riunisce il cda per esaminare il dossier per la vendita di Sparkle. Maglia nera di giornata a Saipem (-4,87%.)

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi scende a 116 punti, in calo rispetto ai 121,5 punti della chiusura di ieri. Il rendimento dei Titoli di Stati decennali è al 3,817%. Sul mercato valutario, l’euro sale fino a 1,035 contro il dollaro, per poi stabilizzarsi a 1,033, mentre il dollaro perde terreno anche sullo yen, scendendo a 156,3.

A Wall Street (che guadagna in giornata oltre l’1%) è la giornata delle grandi banche che aprono ufficialmente la stagione delle trimestrali con numeri da record che battono le attese degli analisti.

