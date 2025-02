Borsa oggi 14 febbraio: in Europa sfuma l’ottimismo su Russia-Ucraina. Milano sfiora i 38 mila punti, vola il lusso e giù Tim – DIRETTA

In Europa gli investitori si interrogano sulle mosse Trump in tema di dazi. Milano supera i 38mila ma poi arretra colpita dai crolli di Interpump (-16,3%) e Tim (-7,59%). Bene Leonardo e Iveco – Segui la DIRETTA

Giornata interlocutoria per le Borse europee, che chiudono tutte sostanzialmente invariate. Gli investitori sono in attesa di capire le prossime mosse del presidente americano, Donald Trump, in tema di dazi. In particolare il tycoon ieri ha detto che sul piano commerciale gli alleati “spesso si comportano peggio dei nostri nemici. L’Unione europea non ci tratta bene”, facendo presagire tariffe severe contro l’Unione europea, oltre ai cosiddetti “dazi reciproci”. Dichiarazioni che hanno fatto sfumare l’entusiasmo per le trattative Usa-Russia che si profilano all’orizzonte per la pace in Ucraina e che invece alla vigilia avevano spinto gli indici europei su nuovi massimi. Milano chiude sopra la parità (+0,18%) e come lei anche Parigi (dove brillano i conti di Hermès) e Madrid. Piatta Amsterdam mentre sono negative Londra e Francoforte.

LEGGI ANCHE Borse: il dollaro arretra, occhio ad Hermes

A metà giornata, Milano, spinta dai rialzi di Leonardo e Buzzi, supera la soglia dei 38.000 punti, raggiungendo i massimi da dicembre 2007 per poi ritracciare e chiudere a 37.977 a causa del tonfo di Interpump (-16,3%) dopo la pubblicazione dei conti e del calo di Tim, all’indomani del capital market con gli investitori concentrati sul possibile risiko nel settore delle telecomunicazioni.

Acquisti per il settore del lusso con Moncler, dopo i conti, e Cucinelli. Avanza Unipol nel giorno dei risultati di bilancio del 2024 e con l’appoggio a Bper per l’offerta sulla Popolare di Sondrio. Acquisti anche su Saipem e Nexi. Le banche restano sotto i riflettori per le operazioni di consolidamento in corso: sale Unicredit con l’offerta per Banco Bpm e le mosse su Generali e Commerz. In calo Mps all’indomani del deposito in Consob del documento di offerta per Mediobanca. Nel listino principale vendite su Recordati e Inwit.

Lo spread tra Btp e Bund sale a 109 punti.