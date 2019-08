Apple sfida Netflix: la guerra dello streaming

Serie tv e film originali con il marchio della mela morsicata. Apple ha deciso di entrare a gamba tesa nel settore dello streaming, una fetta di mercato che ormai i big tecnologici non possono più ignorare se vogliono restare competitivi e trovare nuove vie di sviluppo nel futuro.

Secondo il Financial Times, Cupertino spenderà oltre 6 miliardi di dollari in contenuti originali allo scopo di rubare utenti a Netflix, regina incontrastata del settore, ma anche a Hbo, Disney e Amazon Prime. Il tutto in vista del lancio di Apple Tv+, la piattaforma streaming made in Cupertino che dovrebbe debuttare a novembre al prezzo di 9,99 dollari al mese (il costo lo anticipa Bloomberg).

In questo contesto occorre però sottolineare una cosa: 6 miliardi di investimenti in film e serie Tv originali, a ben guardare, non sono poi così tanti. Netflix per esempio, nel 2019 ne spenderà più del doppio, destinando ai suoi contenuti 15 miliardi.

Da considerare inoltre che, sempre a novembre, un nuovo attore farà il suo debutto sul mercato: Disney, che con la sua piattaforma streaming Disney+ potrebbe dare del filo da torcere a Netflix e Amazon Prime grazie al costo del suo abbonamento, pari a 6,99 dollari al mese, ma soprattutto alla scuderia dei suoi amatissimi personaggi (compresi quelli della Marvel), tutti rigorosamente inclusi nel nuovo prodotto.