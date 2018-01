Unicredit lancia la prima banca solo per iPhone

Con “buddybank” sarà possibile aprire dal proprio iPhone un conto corrente con IBAN italiano, avere una carta di debito Mastercard e disporre di una concierge disponibile 24/7 per ogni esigenza, dalla prenotazione di un viaggio all’organizzazione di una visita, una mostra, una cena o altro.

Si chiama “buddybank” ed è la prima banca digitale e conversazionale dedicata esclusivamente ai possessori di iPhone. A lanciarla è Unicredit, che in una nota specifica come questa novità sia “in grado di offrire ai propri clienti un servizio di Concierge, disponibile 24/7, per esigenze finanziarie e lifestyle”.

Fruibile 100% da mobile e senza passare dalla filiale, buddybank si inserisce tra i modelli di servizio digitali dedicati al segmento Retail. Il cliente, in piena autonomia e sicurezza, potrà aprire dal proprio iPhone un conto corrente con IBAN italiano. Sarà possibile anche avere una carta di debito Mastercard, accettata in tutto il mondo, e far richiesta per una carta di credito Mastercard World Elite. Una Concierge disponibile 24/7 offrirà un’ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza del cliente, dalla prenotazione di un viaggio all’organizzazione di un evento, una visita a una mostra, una cena o altro.

“Con buddybank desideriamo crescere in un segmento composto da consumatori digitali e millennial – afferma Gianni Franco Papa, General Manager di Unicredit – con un servizio distintivo nelle modalità di relazione con il cliente e nella tipologia dell’offerta.”

Andrea Casini, Co-Head Italy di Unicredit, spiega che “il cliente potrà contare su un’assistenza pensata sul modello di una conciergerie simile a quella dei grandi alberghi: sarà riconosciuto in pochi secondi e vedrà soddisfatte tempestivamente sia le sue esigenze bancarie, sia di tempo libero”.

Un Team di Concierge interno sarà a disposizione del cliente 24 ore al giorno per gestire direttamente le richieste bancarie, mentre per i servizi lifestyle buddybank si affiderà a Quintessentially, partner di eccellenza del settore presente in 60 Paesi.

Comunicare con buddybank, sottolinea Angelo D’Alessandro, fondatore del nuovo servizio, “è semplicissimo. Basta premere la grande ‘B’ al centro dell’applicazione per entrare in chat con il nostro Team di Concierge. La missione di buddy è quella di trasformare un’app bancaria in un’esperienza nuova, da vivere tutti i giorni”.

Sul sito www.buddybank.com sono disponibili le informazioni su costi del servizio e promozioni. In lista d’attesa ci sono già 15.000 utenti.