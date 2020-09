Lenovo sfida Apple: a Milano apre il primo store europeo

La Cina aumenta la presenza a Milano dove anche Apple ha aperto il suo megastore. Nel 2017 arrivò Huawei. Quello di Lenovo è un concept store dedicato alla tecnologia a 360 gradi: vendita ma anche coworking, incontri e formazione.

Dopo Huawei, Lenovo. La Cina punta decisamente sull’Italia, e in particolare su Milano, quando si tratta di potenziare la sua presenza sul mercato europeo. Poco meno di tre anni fa infatti il gigante del 5G aveva scelto il capoluogo lombardo per aprire il suo primo negozio monomarca in Europa. Anzi, a dire il vero il primo al di fuori dalla Cina: si tratta dell’Experience Store presso lo Shopping District di CityLife, dove Huawei oltre alla vendita dei prodotti (l’Italia è il suo primo mercato per gli smartphone, dopo la Cina) ha aggiunto assistenza, servizi e persino iniziative curiose come i corsi gratuiti di lingua cinese. Ora, in piena crisi da Covid, un’altra azienda tecnologica cinese sceglie di aprire a Milano: è Lenovo, che a due passi dal Duomo inaugura proprio oggi il suo primo concept store in Europa.

Anche qui il senso dell’operazione non è solo commerciale: oltre ad acquistare i prodotti, dagli smartphone, ai pc, ai tablet, il colosso asiatico (fattura 51 miliardi di dollari e impiega 54.000 persone nel mondo) offre ai clienti uno spazio dedicato alla tecnologia e alle ultime tendenze del digitale, dove i cittadini possono informarsi e formarsi su questi temi. Lo store si chiama Spazio Lenovo ed è distribuito su tre piani, all’incrocio fra corso Matteotti e via S. Pietro all’Orto. L’apertura era stata rinviata causa lockdown (era prevista la scorsa primavera), ma alla fine si è comunque concretizzata prima della fine del 2020. Lo spazio è diviso in diverse aree per offrire esperienze immersive e spazi di utilizzo dei prodotti, oltre che tanti altri servizi e aree di incontro e ovviamente di acquisto.

Ci sono dunque postazioni dedicate a pc, tablet, smartphone Motorola (ha acquisito il marchio nel 2014 da Google), workstation, visori di realtà aumentata e virtuale, un’area esperienziale dedicata al mondo data center, oltre a soluzioni di smart home/office, accessori e aree per eventi e workshop, briefing e incontri di business, lounge e cafè, uno spazio di coworking e un auditorium con platea. “Guardando al futuro – ha commentato Gianfranco Lanci, Coo e Corporate President di Lenovo -, il nostro obiettivo è che Spazio Lenovo diventi un punto di incontro dove le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel migliorare le nostre vite quotidiane”. “Siamo orgogliosi di aprire a Milano uno spazio di incontro tecnologico, sociale, culturale ma anche di relax e di svago, in cui le persone possano provare nuove esperienze con il mondo digitale”, ha aggiunto Emanuele Baldi, ad e Country general manager di Lenovo per l’Italia.

“Ci auguriamo – ha concluso Baldi – con questa iniziativa di dare un contributo alla creazione di un ecosistema dedicato all’innovazione, che possa offrire a Milano ulteriore impulso verso l’apertura e la crescita internazionali”. Lo spazio apre oggi (ieri la presentazione alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala) ma dal 1° ottobre sarà possibile seguire i primi appuntamenti, completamente gratuiti, sia in presenza su invito sia in modalità digitale degli SmarTalk: si tratterà di incontri dedicati al mondo della tecnologia.