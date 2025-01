Borsa oggi 29 gennaio: l’Europa guarda alla Fed. A Milano corre Mps. I conti di Lvmh trascinano giù i titoli del lusso – DIRETTA

Partenza incerta per l’Europa che guarda alla Fed di stasera e poi alla Bce. A Milano corre Mps, cede Generali nel giorno del cda. Crollano i titoli del lusso trainati al ribasso dai conti deludenti di Lvmh – Segui la DIRETTA

In una giornata in cui le attenzioni degli investitori sono rivolte alla Fed di stasera, e al direttivo della Bce in agenda domani, l’Europa parte incerta e i titoli di Piazza Affari interessati dal risiko bancario degli ultimi giorni registrano una performance che testimonia l’interesse sempre vigile del mercato all’esito della vicenda dopo l’Ops presentata da Mps su Mediobanca.

Svetta dunque la banca senese che a inizio seduta avanza ma che nei primi scambi aveva guadagnato oltre il 2%. Piazzetta Cuccia, la cui percentuale delle azioni aderenti all’accordo di consultazione tra i soci dell’istituto è aumentata dall’11,40% all’11,62% del capitale sociale, viaggia in leggero rialzo. Generali il cui cda si riunisce oggi sul piano triennale invece cede. In progresso altri titoli bancari, come Unicredit e Intesa Sanpaolo.

Nel mentre, crollano i colossi del lusso nei primi scambi sulla Borsa di Parigi, dopo la pubblicazione, ieri sera, dei deludenti risultati di Lvmh, il gruppo a maggiore capitalizzazione nel mercato francese. La società proprietaria di Louis Vuitton è calata arrivando a perdere fino a oltre 5 punti percentuali. Giù anche Kering, Hermès, Christian Dior e il gruppo cosmetico L’Orèal.