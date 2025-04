Borsa oggi 24 aprile: Europa tra dazi e raffica di trimestrali. Milano ingrana la marcia con Stm, Eni e Saipem – DIRETTA

II botta e risposta sui dazi tra Usa e Cina tiene i listini con il fiato sospeso. Effetto trimestrali su Piazza Affari che allunga il passo – Segui la DIRETTA • MERCATI Quali effetti dalle mosse di Trump? di Valentina Nubola

Le Borse europee riducono le perdite ma restano in rosso, fatta eccezione per Milano che guadagna terreno grazie ai risultati delle trimestrali. Gli investitori rimangono cauti, in attesa di sviluppi sulla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, un balletto che sembra non avere mai fine. L’incertezza è palpabile: l’ottimismo sull’apertura al dialogo tra i due colossi economici si scontra con le dichiarazioni del segretario del tesoro Usa Scott Bessent e di Pechino: i negoziati non sono ancora iniziati. Parole che rispecchiano anche l’andamento contrastante delle borse asiatiche e i future Usa in calo.

LEGGI ANCHE Borse in stand-by in attesa delle mosse sui dazi di Trump

Sul fronte geopolitico, lo scontro sull’Ucraina si intensifica, con Donald Trump che attacca duramente Volodymyr Zelensky su Truth, accusandolo di non riconoscere la Crimea come russa e definendolo un “uomo senza carte da giocare”. “Le sue dichiarazioni incendiarie non fanno che complicare la risoluzione del conflitto”, afferma Trump, mettendo in dubbio le possibilità di pace per Kiev.

A Piazza Affari, gli occhi sono puntati su Generali, dopo la vittoria di Mediobanca nel rinnovo del Cda, e sulle trimestrali: Stm, nonostante un crollo degli utili dell’89,1%, ha comunque superato le previsioni. Bene anche Saipem, che registra utili in crescita e un portafoglio ordini da 33 miliardi. Positiva anche la performance di Eni, che regge nonostante il calo del petrolio. Riflettori anche su Unicredit, che attende l’esito della valutazione da parte di Banco Bpm sull’Offerta Pubblica di Scambio (Ops), con partenza prevista per lunedì.

Sul fronte valutario, l’euro/dollaro rimane stabile sopra a 1,13, mentre il petrolio si mantiene piatto. L’oro, invece, segna una timida ripresa (+1%), toccando i 3.322 dollari l’oncia.