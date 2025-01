Borsa oggi 20 gennaio: l’Europa volatile guarda all’insediamento di Trump. A Milano Tim in calo, salgono i titoli del risiko bancario – DIRETTA

Senza Wall Street e con gli occhi del mondo sull’insediamento di Trump, le Borse europee iniziano la settimana in modo prudente. Milano in rosso per lo stacco cedole di Enel e Snam. Nuovi record per il bitcoin – Segui la DIRETTA

Le principali Borse europee iniziano la settimana in modo prudente, complice l’assenza di Wall Street per il Martin Luther King Day e l’attesa per l’insediamento del presidente Donald Trump.. Milano si distingue in controtendenza, aprendo in calo: il Ftse Mib perde lo 0,33%, influenzato dallo stacco cedole di Snam ed Enel e dal crollo di Tim. Tutti positivi gli altri listini europei, seppur con guadagni minimi.

Lo spread Btp-Bund si amplia a 114 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%.

In Asia, i mercati mostrano un tono positivo. Tokyo chiude in rialzo dell’1,16%, sostenuta dalla debolezza dello yen, che favorisce i titoli legati all’export. In Cina, Shanghai chiude sulla parità (+0,08%), mentre Shenzhen avanza dello 0,94%. Hong Kong guida i rialzi con l’indice Hang Seng in crescita dell’1,79%, trainato dal comparto tecnologico e dai colossi come Alibaba (+2,54%) e Meituan (+2,84%).

Sul fronte delle materie prime, l’oro si mantiene stabile a 2.703,9 dollari l’oncia, mentre il petrolio registra un lieve calo, con il Brent e il WTI rispettivamente a 77,58 e 80,69 dollari al barile.

A Piazza Affari, tra i titoli più performanti spiccano Iveco (+1,27%) e Unicredit (+1,31%). In calo invece Telecom Italia (-2,16%), penalizzata dall’incertezza sul finanziamento per la vendita di Sparkle. Male anche Enel.

Intanto, il Bitcoin continua a guadagnare terreno, raggiungendo nuovi record, segno di un crescente interesse degli investitori verso le criptovalute in un anno cruciale per la loro diffusione globale.

