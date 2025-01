Borsa oggi 20 gennaio: l’Europa accelera e il dollaro cede dopo frenata di Trump sui dazi. Milano recupera con Tim – DIRETTA

Le Borse europee accelerano poco prima dell’insediamento di Trump come presidente Usa. Scivola il dollaro dopo la frenata del tycoon sui dazi immediati. Milano recupera le perdite dovute allo stacco cedole di Enel e Snam. Nuovi record per il bitcoin – Segui la DIRETTA

Il dollaro è sceso a poche ore dall’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, che ha attenuato la sua retorica nei confronti di Pechino, mentre il bitcoin è salito alle stelle in previsione di un secondo mandato pro-cripto.

Le principali Borse europee accelerano poco prima dell’insediamento dopo aver iniziato la settimana in modo prudente, complice l’assenza di Wall Street per il Martin Luther King Day. Dopo una mattinata in calo, Milano recupera e riduce le perdite: a metà giornata il Ftse Mib è quasi invariato (+0,04%), in una seduta influenzata dallo stacco delle cedole di Snam ed Enel e dal forte ribasso di Tim. Gli altri listini europei si muovono tutti in territorio positivo, seppur con guadagni contenuti.

Lo spread Btp-Bund si amplia a 113 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%.

In Asia, i mercati mostrano un tono positivo. Tokyo chiude in rialzo dell’1,16%, sostenuta dalla debolezza dello yen, che favorisce i titoli legati all’export. In Cina, Shanghai chiude sulla parità (+0,08%), mentre Shenzhen avanza dello 0,94%. Hong Kong guida i rialzi con l’indice Hang Seng in crescita dell’1,79%, trainato dal comparto tecnologico e dai colossi come Alibaba (+2,54%) e Meituan (+2,84%).

Sul fronte delle materie prime, l’oro si mantiene stabile a 2.703,9 dollari l’oncia, mentre il petrolio registra un lieve calo, con il Brent e il WTI rispettivamente a 77,58 e 80,69 dollari al barile.

A Piazza Affari, tra i titoli più performanti sono quelli del risiko bancario con Mps e Unicredit in testa. Bene anche Iveco. Sale Leonardo dopo che l’antitrust tedesco ha dato il via libera alla JV Rheinmetall che darà vita a “Leonardo Rheinmetall Military Vehicles”. In calo invece Tim, penalizzata dall’incertezza sul finanziamento per la vendita di Sparkle. Male anche Enel. Non inverte il trend Ferrari nonostante la presentazione e il primo giorno ufficiale a Maranello per Lewis Hamilton.

