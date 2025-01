Trump giura, la diretta dell’insediamento: chiamata con Putin, stop allo ius soli e TikTok le prime mosse

Trump sta per tornare alla Casa Bianca, alle 18 italiane il giuramento. Pioggia di ordini esecutivi in programma per oggi. Putin si congratula, Meloni presente all’inauguration day

Sta ufficialmente per cominciare il secondo mandato di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America. Nel giorno dell’inauguration day in cui è in programma il giuramento di Trump, il neo firmerà “una serie di storici decreti esecutivi. Con queste azioni daremo inizio al completo ritorno dell’America e alla rivoluzione del buon senso”. È questo uno degli spezzoni del suo discorso d’insediamento reso noto dalla Cnn. “Il mio messaggio oggi agli americani è che è tempo per noi di agire ancora una volta con coraggio, vigore e vitalità”, afferma Trump.

Nel frattempo i giornali Usa continuano a pubblicare indiscrezioni relative alle sue prime mosse. Secondo i media, tra gli ordini esecutivi in programma per oggi ci saranno lo stop allo ius soli, l’abolizione delle politiche gender, un decreto per concedere a TikTok più tempo per la vendita dopo la sentenza della Corte Suprema. Previsto però oggi anche un provvedimento esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in Golfo d’America. La Cnn rivela inoltre che Trump avrebbe in programma una chiamata con Putin dopo il suo insediamento per discutere un incontro tra loro per porre fine alla guerra in Ucraina. Il tycoon si era precedentemente impegnato a porre fine alla guerra contro l’Ucraina non appena fosse rientrato alla Casa Bianca. Secondo il Wall Street Journal, il neo presidente non imporrà nuove tariffe fin dal primo giorno, ma si limiterà a chiedere alle agenzie federali di studiare le pratiche commerciali e i rapporti commerciali degli Stati Uniti con la Cina e gli altri paesi confinanti.

Tornando all’inaugurazione day, per l’Italia è presente all’insediamento la Premier Giorgia Meloni che, arrivata alla chiesa di St John per partecipare alla funzione religiosa che precede il giuramento, ha affermato: “Penso che sia estremamente importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e, semmai, rafforzare quella relazione in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse”.