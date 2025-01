Borsa oggi 17 gennaio: Europa accelera in scia al Pil cinese e con gli occhi ai tassi, balzo del settore auto traina Milano ai massimi dal 2008 – DIRETTA

Dopo un avvio già positivo, le Borse europee ampliano i guadagni, con Milano che si consolida sopra i 36.000 punti. A fare da traino il comparto auto: a Piazza Affari svetta Stellantis seguita da Iveco Group. Contrastate le banche – Segui la DIRETTA

Le Borse europee partono in rialzo e consolidano i guadagni nel corso dell’ultima seduta della settimana. Sui mercati torna il clima sereno con gli investitori pronti a scommettere che le banche centrali proseguiranno sulla strada del taglio dei tassi d’interesse. Fari puntati anche sull’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e sui rischi di nuovi dazi. Apertura positiva per Londra, Parigi e Francoforte.

Anche la Borsa di Milano sale, in linea con gli altri listini europei, e si consolida sopra i 36.000 punti con il balzo del settore auto. A Piazza Affari si mettono in mostra Stellantis, Campari e Prysmian. Lo spread tra Btp e Bund scende a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano ancora in calo al 3,62%.

Nel listino principale contrastate le banche e poco mossa Unicredit dopo la notizia che Barclays si è assicurata una quota del 16% di Commerzbank, di cui il 7,72% in azioni e il restante 8,33% in strumenti finanziari. In flessione Banco Bpm. Bene i settore dell’energia e delle utility, guadagnano Hera, Eni, A2a, Enel. In fondo al listino Snam e Nexi.