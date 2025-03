Borsa oggi 11 marzo: l’Europa tenta il rimbalzo dopo il tracollo di Wall Street. A Milano occhi su Prysmian e Leonardo – DIRETTA

Le Borse europee aprono in rialzo e provano a mettersi alle spalle il tracollo dei listini Usa. Contrastata l’Asia. A Milano occhi su Leonardo e Italgas – Segui la DIRETTA

Le Borse europee provano a mettersi alle spalle il tracollo di Wall Street e soprattutto del Nasdaq che ieri ha perso il 4%, registrando la peggiore seduta dal settembre 2022, zavorrato dal sell off su Tesla (-15%). A pesare sugli indici a stelle strisce è stata la mancata smentita del presidente Donald Trump su una possibile recessione. L’economia sta vivendo “un periodo di transizione, perché quello che stiamo facendo è davvero notevole”, si è limitato a dire Trump. E a tranquillizzare l’umore degli investitori non sono bastate le successive rassicurazioni del segretario al Commercio, Howard Lutnick, che ha invece ribadito che non ci sarà una contrazione della congiuntura, ma ha ammesso che i prezzi di alcuni prodotti potrebbero crescere.

Nonostante il trambusto d’oltreoceano, l’Europa ha avviato la seduta in timido rialzo, con i principali indici che cercano il rimbalzo dopo il rosso della vigilia. Parigi avanza di mezzo punto percentuale ed è al momento la piazza migliore. Positiva Francoforte, trascinata anche dal rialzo di Volkswagen, che ha pubblicato oggi i conti del 2024, chiusi con un utile netto in calo del 30,6%. Sulla parità Madrid, mentre è in controtendenza Londra.

Sopra la parità anche Milano, sostenuta dagli acquisti su Prysmian, Buzzi e Leonardo, nel giorno in cui l’Ecofin discute i piani europei per la difesa. Le banche hanno aperto contrastate, salvo poi tornare tutte in negativo per la seconda seduta consecutiva. In rialzo Italgas che ha ricevuto il via libera condizionato Antitrust all’acquisizione di 2i Rete Gas.

A pagare il prezzo del crollo del mercato Usa sono però le borse asiatiche: Tokyo ha chiuso le contrattazioni in ribasso anche a causa dei dati inferiori alle stime sul Pil giapponese (+0,6% contro il +0,7% previsto) e sugli ordinativi di macchine utensili (+3,5% contro il +4,7% previsto). Positiva Shanghai (+0,41%), mentre cedono Taiwan (-1,73%), Seul (-1,28%) e Sidney (-0,91%). Ancora aperte Hong Kong (-0,1%), Mumbai (-0,17%) e Singapore (-2,01%)

Passando agli altri mercati, è poco mosso il petrolio (Wti +0,2% a 66,16 dollari al barile) a differenza del gas naturale (+1,44% a 41,83 euro al MWh) ad Amsterdam, nonostante le stime di un possibile ribasso a 30 euro in caso di accordo tra Russia e Ucraina e di minori consumi in Cina. In calo l’oro (-0,17% a 2.899,17 dollari l’oncia), mentre si indebolisce il dollaro sotto quota 0,92 euro, 0,77 sterline e 146,99 yen. Si assesta a 112 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,3 punti al 3,97% e quello tedesco di 1,6 punti al 2,84%.