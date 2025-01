Borsa oggi 31 gennaio: Europa positiva guarda inflazione. Milano sale con Prysmian e Leonardo, i conti Apple trainano Stm. Corre Ferragamo – LA DIRETTA

Le borse europee registrano moderati rialzi a metà giornata, mentre i future Usa guadagnano terreno grazie ai solidi risultati di Apple, con gli occhi puntati sull’inflazione. A Piazza Affari brillano Prysmian e Leonardo – Segui la DIRETTA

Le borse europee si muovono in moderato rialzo a metà giornata, il giorno dopo la Bce e mentre prosegue la stagione degli utili. Inoltre i previsori della Banca centrale europea prevedono un’inflazione media al 2,1% nel 2025, all’1,9% nel 2026 e al 2% nel 2027, dati che supportano l’idea che potrebbero seguire ulteriori sforbiciate. Intanto l’inflazione francese di gennaio è calata (-0,1% su mese), ma è aumentata di +1,4% su anno, mentre quella tedesca è scesa dello 0,2% rispetto al dicembre. Su base annuale, l’inflazione si attesta al 2,3%, in calo rispetto al 2,6% di dicembre e sotto le aspettative di mercato.

Anche Oltreoceano la situazione è rosea: i future di Wall Street sono positivi sostenuti da un’Apple in buona forma nel pre-market dopo risultati leggermente superiori alle attese (anche se i ricavi registrati dalla vendita di iPhone non hanno raggiunto le aspettative), mentre gli occhi sono puntati sull’inflazione Pce.

Sul listino milanese in luce Prysmian, seguita da Leonardo e Nexi. Stm recupera dopo lo scivolone di ieri anche grazie ai conti di Apple. Bene gli energetici con Saipem, Eni ed Enel, mentre il rally di Ferragamo trascina anche Moncler e Cucinelli. Contrastate le banche: acquisti per Mps e Mediobanca, vendite per Unicredit e Intesa Sanpaolo. In calo Campari, Diasorin, Iveco e Inwit.