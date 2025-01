Borse europee positive dopo l’annuncio atteso della Bce, che ha tagliato i tassi dello 0,25%. A Piazza Affari Stm crolla dopo un deludente -63% nei profitti e previsioni grigie per il primo trimestre. Corre Iveco – Segui la DIRETTA

Le Borse europee chiudono in positivo, alimentate dal nuovo taglio dei tassi della Bce. Come da attese, la Banca centrale europea ha abbassato i tassi di interesse di 25 punti base. In conferenza stampa Christine Lagarde ha confermato che l'”economia è debole a breve termine, ma mostra segnali di ripresa”. I dati sul pil del quarto trimestre di Italia, Germania e Francia hanno deluso le attese, aumentando la pressione sulla Bce affinché proceda nell’allentamento monetario. Delude invece il dato sull’inflazione armonizzata della Spagna a gennaio, leggermente superiore alle attese.

Wall Street è contrastata, con gli investitori che sembrano aver digerito la pausa dei tassi decisa ieri 29 gennaio della Fed, fatta eccezione per il Dow Jones. Pesanti flessioni per Microsoft, che perde terreno nonostante una trimestrale sopra le attese, a causa della crescita più contenuta dei servizi cloud di Azure e Nvidia. Al contrario, Meta guadagna grazie a ricavi record nel quarto trimestre, anche se le previsioni per il primo trimestre sono sotto le aspettative. Tra le note positive, Tesla cresce nonostante i conti sotto le attese, sostenuta dall’annuncio di nuovi modelli nel 2025.

LEGGI ANCHE Trimestrali Usa: Microsoft batte le attese, ma delude il cloud

A Piazza Affari, il Fste Mib (dopo una mattinata volatile) chiude in territorio positivo (+0,16%), mentre Parigi recupera dopo il tonfo di Lvmh. Bene anche Francoforte, Madrid e Londra. Miglior piazza di giornata è Amsterdam con un +1,55%.

Tra i protagonisti di Milano, Generali annuncia un piano industriale al 2027, puntando su una crescita solida e oltre 7 miliardi di dividendi distribuiti. Al contrario, Stmicroelectronics (-10,7%) crolla dopo risultati deludenti, con un calo del 63% nei profitti e previsioni più cupe per il primo trimestre. Continua la corsa di Prysmian (+3,63%), che spicca in cima al listino. Bene anche Pirelli, Iveco e Telecom. Nel settore bancario, Banca Monte dei Paschi chiude ancora in calo, mentre l’amministratore delegato Lovaglio è in missione a Londra per sondare il mercato su Mediobanca. Tra le peggiori blue chip anche Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bper.

Fuori dal listino principale, Juventus scivola (-2,32%) dopo la sconfitta in Champions League.

I rendimenti dei titoli di Stato in calo con il Btp al 3,59% e lo spread tra Btp e Bund a 108 punti.

LEGGI ANCHE: La chiusura di Borsa 29 gennaio