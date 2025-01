Le Borse europee si muovono con cautela in attesa della Bce, mentre a Piazza Affari Stmicroelectronics crolla dopo un deludente -63% nei profitti e previsioni grigie per il primo trimestre. Corre Prysmian – Segui la DIRETTA

Le Borse europee si muovono in cauto rialzo in attesa della riunione della Bce, che potrebbe ridurre i tassi. Tutti gli occhi sono sulla conferenza stampa di Christine Lagarde, che potrebbe fornire indicazioni sul futuro dell’economia dell’Eurozona. Nonostante la crescita del Pil nell’area euro abbia rallentato nel quarto trimestre (+0,7% rispetto al +1,2% del terzo trimestre e leggermente sotto le attese di +0,8%), i mercati europei mantengono un tono positivo. La Fed ha lasciato invariati i tassi, ma l’incertezza si fa sentire anche a Wall Street, dove i future sono contrastati: l’S&P 500 cede, il Nasdaq è in negativo, mentre il Dow Jones è in territorio positivo. Nel pre-market, pesanti flessioni per Microsoft, che perde terreno nonostante una trimestrale sopra le attese, a causa della crescita più contenuta dei servizi cloud di Azure. Al contrario, Meta guadagna grazie a ricavi record nel quarto trimestre, anche se le previsioni per il primo trimestre sono sotto le aspettative. Tra le note positive, Tesla cresce nonostante i conti sotto le attese, sostenuta dall’annuncio di nuovi modelli nel 2025.

A Piazza Affari, il Fste Mib (dopo una mattinata volatile) atterra in territorio positivo, mentre Parigi recupera dopo il tonfo di Lvmh. Bene anche Francoforte, Madrid e Londra. Tra i protagonisti di Milano, Generali annuncia un piano industriale al 2027, puntando su una crescita solida e oltre 7 miliardi di dividendi distribuiti. Al contrario, Stmicroelectronics crolla dopo risultati deludenti, con un calo del 63% nei profitti e previsioni più cupe per il primo trimestre. Continua la corsa di Prysmian (+3,63%), che spicca in cima al listino. Bene anche Pirelli, Iveco e Telecom. Nel settore bancario, Banca Monte dei Paschi è in calo, mentre l’amministratore delegato Lovaglio è in missione a Londra per sondare il mercato su Mediobanca. Tra le peggiori blue chip anche Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bper.

Fuori dal listino principale, Juventus scivola dopo la sconfitta in Champions League.

Sul mercato obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo a 109 punti base.